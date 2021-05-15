Выставка старинной мебели открылась в Якутске

15 мая в Историческом парке «Россия – Моя история» прошло онлайн-открытие предметной выставки «Старинная мебель XIX века и якутские украшения». Организаторами выступили НКО «Народный музей Якутии», общественная организация «Традиция» и музейный комплекс «Моя история».

На выставке представлено внутреннее убранство жилья зажиточной семьи конца ХIX века. Раритетная мебель соответствует заявленному периоду: здесь и традиционные венские стулья и ажурная скамья, зеркало в деревянной резной раме, кованные сундуки, кровать с железными набалдашниками, а также посуда и декор тех времен. Также в витрине представлен чудом сохранившийся старинный женский наряд, на котором демонстрируется нагрудное серебряное украшение «Сүрэх», исполненное в лучших традициях национального ювелирного искусства. Все вещи предоставлены молодой некоммерческой организацией «Народный музей Якутии».

Общественная организация «Традиция» представила также женские, архаичные украшения из серебра, выполненные по традиционным канонам народа Саха.

В рамках данной выставки в прямом эфире прошла лекция «Погружение в прошлое» кандидата исторических наук, доцента кафедры Всемирной, отечественной истории, археологии, этнологии ИФ СВФУ Айтала Яковлева, который рассказал о повседневном быте и укладе городского населения Якутска конца XIX века.

Выставка будет работать до 30 сентября 2021 г. Вход бесплатный.