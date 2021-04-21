Выставка «Союз резца и кисти» открылась в Якутске

17 апреля в зале КЦ СВФУ открылась выставка двух художников, председателя Творческого союза художников Якутии Афанасия РОМАНОВА, скульптора, заслуженного деятеля искусств РС (Я), народного художника Якутии, заслуженного художника России и Валерия БЕССОНОВА, живописца, бессменного руководителя этого выставочного зала.

Имя Афанасия Афанасьевича Романова известно многим в нашей республике, особенно в столице. Вошедшие в карту достопримечательностей памятник А.Е. Кулаковскому на площади Дружбы, Петру Бекетову, основателю города Якутска на Московской набережной, памятник Матери в сквере Сергеляхского озера, посвященный всем Матерям Великой Отечественной войны – это лишь небольшой перечень того, что создал автор в Якутске. В 2020 году установлен памятник якутскому национальному герою Василию Манчаары в Нижнем Бестяхе.

Афанасий Романов родился в городе Якутске в 1953 году. В 1975 году он окончил Якутское художественное училище, отделение художественной резьбы по кости, в 1980 году поступил в Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова на факультет скульптуры, где учился в мастерской проф. Н.В. Томского и проф. М.Ф. Бабурина, который тепло относился к своему ученику, называя его «мой якут».

На выставке художник представил скульптуру малых форм, посвященную, в основном, эпосам и сказаниям народов Севера – эвенков и долганов. Выполнены автором в бронзе в разные годы, в моменты ожидания отливки больших памятников в городе Смоленске. Так, не теряя времени, скульптор приучил себя переключаться с основной темы на другие, что за несколько лет собралась целая коллекция скульптур. Он не изменяет своему основному стилю – свободной лепке фигур, узнаваемой еще с первых произведений, приобретенных Национальным художественным музеем («В пути», «Балыксыт»). Умелая патинировка, выявляющая светотеневые особенности формообразования, придает скульптурам характер архаичности и первозданности. Таковы сюжеты, посвященные Аталами, сыну Лошади, влюбившегося в удаганку в момент ее купания с сестрами. Они жили долго и счастливо, родили много детей, именно их считают родоначальниками долганов. Или пирамидальная композиция, изображающая мальчика с луком, стоящего на рогах оленя на вершине горы, прицельным выстрелом он поражает одной стрелой, попав точно в глаз своего врага, убийцу отца Урен Хосуна – эвенкийского богатыря. Птица, сидящая настороже рядом, морально поддерживает юного героя.

Бессонов Валерий Михайлович родился в 1949 году в многодетной семье в городе Якутске, в семье потомственных казаков Михаила Евдокимовича и Натальи Никитичны Бессоновых, дочки головы Сунтарского улуса, в девичестве Самсоновой. В 1967 году окончил среднюю школу № 8, учился в ЯГУ ИТФ РМПИ, работал техником-геологом в Институте геологии ЯФ СО РАН. Служил в рядах СА.

1976-96 сотрудник картинной галереи. В этот момент он впервые увидел и познакомился с Романовым Афанасием Афанасьевичем, дружба с которым длится уже многие-многие годы. С 2011 года он заведующий выставочным залом КЦ СВФУ. Валерий Михайлович является организатором многочисленных художественных выставок Творческого союза художников Якутии, страстный пропагандист среди своих друзей темы казачества, делится историческими свидетельствами о жизни и быте этого удивительного сословия, сохраняющего традиции исполнения песен и танцев, уклада жизни, в духе казачества воспитал сына Михаила, помощника и опоры папе в литейных и кузнечных делах, например, выполненная в 2001 году юбилейная медаль к 300-летию Якутского казачьего полка и медаль, посвященной казачьему сотнику Петру Бекетову, это совместная работа отца и сына. В создании Знамени Якутского казачьего полка (1991) принимала участие и его супруга Елена Иннокентьевна. Так основательно и дружно Валерий Михайлович подходит ко всем своим делам и в выборе друзей тоже. Многие годы он дружил с Климом Георгиевичем Туралысовым, до самой его кончины, доктором архитектуры, их связывала совместная работа в архитектурно-строительном факультете ЯГИТИ, с Борисом Самуиловичем Губер-Оглы известным в Якутии кузнецом и т.д.

Он участник многочисленных выставок не только в Республике Саха, всероссийских, но и зарубежных, например, выставка “International Artexpo 2011” г. Нью-Йорк (США), выставка современного искусства г. Квебек (Канада). Его произведения хранятся в частных коллекциях России, Литвы, Великобритании, Германии, Канады и США.

На выставке Валерий Михайлович представил более 70 работ. Это портреты, пейзажи и натюрморты. Свободный художник, любящий экспериментировать, как в выборе стилей и направлений, так и в выборе колорита. В духе авангарда выполнена им обнаженная натура «Ню» очень интересна в цветовом решении. Или в стиле примитива, выполненные небольшие этюды, посвященные женским образам, а также натюрморты со цветами, иногда наивные и трогательные. Есть интересные пейзажи.