Выставка Сокровища Третьяковской галереи в НХМ Якутии

Масштабный выставочный проект приурочен к празднованию 100-летия образования ЯАССР и стал возможен благодаря поддержке Правительства Республики Саха (Якутия). В далекие 20-е года XX века Правительство Якутии и научно-исследовательское общество «Саха кэскилэ» («Будущее якутов»), способствовали созданию художественной галереи. В 1928 году состоялось историческое событие, из фондов Третьяковской галереи были переданы 27 живописных полотен, именно эти работы составили основу собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).

Представленные на выставке художественные произведения – это образцы классического русского и советского искусства. Портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые картины, многие из которых знакомы зрителям с детских лет, среди них и ставшие хрестоматийными: «Золотошвейка» (1826) В.А. Тропинина, «Бурное море» (1868) И.К. Айвазовского, «Портрет детей Волконских с арапом» (1843) К.П. Брюллова, «Дети, бегущие от грозы» (1872) К.Е. Маковского, «Весна — большая вода» (1897) И.И. Левитана, «Дубы. Вечер» (1887) И.И. Шишкина и др.

Украсил выставку и выразительный портретный ряд русских деятелей искусства и науки, носителей духовных и культурных ценностей Отечества: «Портрет И.Е. Репина» (1876) И.Н. Крамского, «Портрет Н.И. Пирогова» (1881) И.Е. Репина, «Портрет Н.А. Римского-Корсакова» (1898) В.А. Серова, «Портрет А.П. Чехова» (1898) И.(Осип)Э. Браза,«Портрет А.М. Горького» (1936) И.И. Бродского.

Особенного внимания заслуживают сюжетно-тематические картины кисти отечественных мастеров: «Рыболов» (1871) В.Г. Перова, «Ожидание» (1875) В.Е. Маковского, «За самоваром» (1926) К.С. Петрова-Водкина, «Прибыл на каникулы» (1948) Ф.П. Решетникова.

Дополнили экспозицию скульптурные произведения «Нестор-летописец» (1890) М.М. Антокольского, «Ветер» (1926-1927) В.И. Мухиной и др.

Выставка «Сокровища Третьяковской галереи» из собрания крупнейшего федерального музея России приглашает познакомиться с подлинными шедеврами московской галереи, прочувствовать вечные ценности, транслируемые отечественными художниками на протяжении двух столетий и, безусловно, вызовет не только резонанс среди общественности республики, но и живой интерес к культуре и искусству родного края.

Выставка работает для всех посетителей со 2 июня по 17 июля 2022 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж, зал «Графика Якутии».

Вход по Прейскуранту: для взрослых – 600 руб./чел, для лиц, не достигших 18 лет – 300руб./чел; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 300 руб./чел.; для пенсионеров – 300 руб./чел.; многодетным семьям – 300 руб./чел. (при предъявлении соответствующих документов); школьные группы от 10 чел. – 200 руб./чел (один сопровождающий бесплатно); дети до 7 лет – бесплатно; участники ВОВ, инвалиды Iи II групп, дети-сироты, дети-инвалиды – бесплатно (при предъявлении соответствующих документов).

Вход на выставку по сеансам в начале каждого часа согласно режиму работы музея.

Экскурсионное обслуживание для индивидуальных посетителей по сеансампо отдельной цене: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ч. Для организованных групп от 15 человек по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79.

Внимание!!! Со 2 июня по 31 августа 2022 г. основное здание музея переходит на летний режим работы: среда 12.00-20.00 (касса до 19.30); четверг-воскресенье 11.00-19.00 (касса до 18.30).

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79, 8 (4112) 33-52-80 (касса)