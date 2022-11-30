30.11.2022
10:30
88
Экономика
Выставка «Сделано в Якутии» обещает быть интересной
1 и 2 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии» в г. Якутске пройдёт новогодняя выставка — ярмарка национальных художественных промыслов и производителей «Сделано в Якутии».
На выставке будут представлены уникальные изделия мастеров Якутии, авторские сувениры, одежда и украшения, изделия из меха, кожи, металла, а также пищевая продукция местных сельхозпроизводителей, полиграфическая продукция и многое другое.
Организатором выставки-ярмарки выступает Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии» при поддержке Министерства предпринимательства Республики Саха (Якутия).
Выставка-ярмарка будет проводиться в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 1 и 2 декабря с 10:00 до 19:00 часов.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.11.2022
0
0
30.11.2022
0
67
30.11.2022
0
150
30.11.2022
0
95
30.11.2022
0
203
30.11.2022
0
93
30.11.2022
0
119
30.11.2022
0
164
30.11.2022
0
633
30.11.2022
0
181
30.11.2022
0
1046
30.11.2022
0
2946
30.11.2022
0
1124
29.11.2022
0
960
29.11.2022
0
3137
29.11.2022
0
969
29.11.2022
0
454
29.11.2022
0
587
29.11.2022
0
287
29.11.2022
0
458
29.11.2022
0
2526
29.11.2022
0
457
29.11.2022
0
943
29.11.2022
0
377
29.11.2022
0
368
29.11.2022
0
877
29.11.2022
0
540
29.11.2022
0
268
29.11.2022
0
816
29.11.2022
0
215
29.11.2022
0
321
29.11.2022
3
1674
29.11.2022
0
2216
29.11.2022
0
333
29.11.2022
0
302
29.11.2022
0
1833
29.11.2022
0
832
29.11.2022
0
312
29.11.2022
0
6933
29.11.2022
0
1674
29.11.2022
0
979
29.11.2022
0
347
29.11.2022
0
1050
29.11.2022
0
372
29.11.2022
0
1417
29.11.2022
0
297
29.11.2022
0
58
29.11.2022
0
355
29.11.2022
0
603
29.11.2022
0
919
29.11.2022
3
5259
29.11.2022
0
1305
29.11.2022
0
326
29.11.2022
0
800
29.11.2022
0
367
29.11.2022
0
433
29.11.2022
0
1027
29.11.2022
0
454
29.11.2022
0
1812
29.11.2022
0
462
29.11.2022
0
482
29.11.2022
0
1489
29.11.2022
0
2594
29.11.2022
0
849
ТОП НОВОСТИ
25.11.2022
0
138573
24.11.2022
0
14268
27.11.2022
0
10996
26.11.2022
0
7562
29.11.2022
0
6962
24.11.2022
0
6548
26.11.2022
0
6147
25.11.2022
0
5723
25.11.2022
0
5307
Добавить комментарий