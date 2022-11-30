30.11.2022
10:30
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Экономика

Выставка «Сделано в Якутии» обещает быть интересной

1 и 2 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии» в г. Якутске пройдёт новогодняя выставка — ярмарка национальных художественных промыслов и производителей «Сделано в Якутии».

На выставке будут представлены уникальные изделия мастеров Якутии, авторские сувениры, одежда и украшения, изделия из меха, кожи, металла, а также пищевая продукция местных сельхозпроизводителей, полиграфическая продукция и многое другое.

Организатором выставки-ярмарки выступает Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии» при поддержке  Министерства предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Выставка-ярмарка будет проводиться в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского  1 и 2 декабря с 10:00  до 19:00 часов.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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