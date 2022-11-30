Выставка «Сделано в Якутии» обещает быть интересной

1 и 2 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии» в г. Якутске пройдёт новогодняя выставка — ярмарка национальных художественных промыслов и производителей «Сделано в Якутии».

На выставке будут представлены уникальные изделия мастеров Якутии, авторские сувениры, одежда и украшения, изделия из меха, кожи, металла, а также пищевая продукция местных сельхозпроизводителей, полиграфическая продукция и многое другое.

Организатором выставки-ярмарки выступает Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии» при поддержке Министерства предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Выставка-ярмарка будет проводиться в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 1 и 2 декабря с 10:00 до 19:00 часов.