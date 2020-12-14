14.12.2020
17:45
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Культура

Выставка «Русские варганы» в Историческом парке

Исторический парк «Россия — Моя история» совместно с музеем и центром хомуса народов мира представляют выставку «Русские варганы». Выставка будет работать до 25 декабря.

На выставке представлены инструменты мастеров Александра Дубровского (Хабаровск), Дмитрия Глазырина (Снежинск, Челябинская обл.), Павла Селезнева (Москва) и многих других.

Варганы Д. Глазырина имеют тематические названия: «Меч», «Уран», «Аскет», «Магнум», «Буревестник». А изделия Дубровского имеют футляры. Наиболее интересным экземпляром выставки является варган Павла Селезнева, изготовленный по пропорциям найденного во время раскопок в Великом Новгороде старинного инструмента. Часть же выставки составляет дарственная коллекция московского варганиста Аксентия Бескровного.

Выставка будет работать с 9 по 25 декабря 2020 года по адресу: ул. К. Уткина, 5 в Историческом парке «Россия — Моя история».

Фото: пресс-служба АУ РС (Я) «МК «Моя история»»
Источник: пресс-служба АУ РС (Я) «МК «Моя история»»
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