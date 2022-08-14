Выставка расскажет якутянам о зверствах украинских националистов и современных неонацистов

18 августа в Республике Саха откроется мультимедийный выставочный проект «Обыкновенный нацизм» московского Музея Победы. Жители Якутии смогут познакомиться с экспозицией на площадке «Якутского Государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» в рамках Международного проекта «Территория Победы».

Выставка рассказывает об истории зарождения и распространения нацизма на украинской земле, где он вновь поднимает голову, и проводит параллели между событиями середины XX века и современностью. Посетители увидят десятки фотографий и документов, показывающих зверства украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также массовые преступления современных неонацистов против жителей Украины в 2014-2022 годах.

Выставка продолжит работу до 18 сентября.

Возрастная категория 18+.

«Территория Победы» — проект Музея Победы, направленный на создание единого пространства по военной истории ХХ века. Он стартовал в 2017 году, объединив более 250 музеев на территории России и зарубежных стран, а также свыше 7 тысяч музейных работников и 10 миллионов посетителей ежегодно.