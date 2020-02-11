Выставка «Мечты – в реальность!»

«Ты — одна из немногих, кому посчастливилось

учиться в Москве. Надо почерпнуть все из

культуры великого города.…В Европе были века Просвещения, ты должна стать просветителем своего народа»

П.М. Решетников

С 10 по 29 февраля 2020 года приглашаем на выставку «Мечты – в реальность, посвященную 75-летию основателя Музея музыки и фольклора народов Якутии, кандидата исторических наук, народного артиста РС(Я)(2017), заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии (Золотая медаль) Фонда Ирины Архиповой, члена Союза композиторов СССР Аизы Петровны Решетниковой.

А.П. Решетникова родилась в семье известных, ныне легендарных актеров Якутского академического драматического театра. Отец — Петр Михайлович Решетников (1915-1960) – легендарный артист Саха театра, первый якутский киноактер (к/ф «Следы на снегу» А.Бергункера, «Ленфильм»), народный артист РСФСР и ЯАССР, сыгравший более 130 ролей, мама — Ирина Михайловна Максимова (1919-1991) – одна из первых якутских солисток балета, позднее блиставшая в драме (Нюргуһун, Дездемона, Луиза и др.), основательница первого в Якутии Таттинского народного театра (1960), победно выступившего в финале I Всероссийского смотра народных театров на сцене Кремлевского театра (1962).

А.П. Решетникова окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории им. П.И. Чайковского (1964), фортепианный факультет (1971) и ассистентуру-стажировку (1974) Московской консерватории. Судьба подарила Аизе всего год переписки с любимым отцом. По его заветам она во время учебы в Москве ходила в юношеский зал Ленинки, где читала статьи о сокровищах Третьяковки, Пушкинки, музеев Ленинграда.

Сольная концертная, просветительская деятельность А.П. Решетниковой до настоящего времени поражает непревзойденной масштабностью. За 1971-1989 гг. ею выпущены в эфир более 200 радио- и 150 телепередач, опубликовано множество статей в газетах и журналах по актуальным вопросам музыкальной и культурной жизни республики. Она – пианистка по образованию, в виде исключения была принята членом Союза композиторов СССР. Редкий среди музыкантов дар рассказчика о музыке сочетается с не менее ярким талантом пианистки. На ее циклах сольных концертов и их телеверсиях: «История фортепианного концерта» (1971-1975), «Якутская фортепианная музыка» (1976-1977), «Играет и рассказывает Аиза Решетникова» (1978-1982), «Музыкальная страница газеты «Бэлэм буол» (1982-83 гг.) и телецикле «Музыка на мольберте» выросли целые поколения ценителей классической музыки.

Концертмейстерская деятельность: в разные периоды (с 1989 г.) подготовлены сольные программы народной артистки СССР А. Ильиной, народных артистов РСФСР М. Лобанова, А. Лыткиной и многих других. Как коуч А.П. Решетникова взрастила до народной артистки РФ Альбину Борисову; заслуженную артистку РС(Я) Анну Дьячковскую — до лауреата международных конкурсов в Италии.

Научно-исследовательская деятельность: А. П. Решетникова – исследователь музыки и сюжетного фонда якутского и эвенкийского эпосов. Она автор более 50 научных публикаций, выступлений на международных конференциях. В 2005 г. издана авторская монография «Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте», которая была в 2008 г. успешно защищена в виде диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук в Институте антропологии и этнографии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Вкладом в развитие мировой науки являются уникальные международные конференции, впервые проведенные в истории отечественной науки: «Шаманизм как религия: генезис, реконструкции, традиции» (1992), «Музыкальная этнография тунгусо-маньчжурских народов» (2000), «Фольклор палеоазиатских народов» (2003), «Фольклор палеоазиатских народов» (2016). Среди инициированных А.П. Решетниковой изданий — впервые осуществленный в 2008 г. перевод на русский язык классический труд Уллы Йохансен «Орнаментальное искусство якутов» (Гамбургский этнографический музей, 1953) и издание трудов Г.В. Ксенофонтова «Шаманизм. Избранные труды» (1992). Рецензентами 60-томной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» СО РАН высоко оценена концептуальная работа А.П. Решетниковой «Музыка якутских олонхо», изданная в 1993 г. в томе «Якутский героический эпос: Кыыс Дэбилийэ».

Музей музыки и фольклора народов Якутии: По инициативе А.П. Решетниковой в 1991 г. в Якутске организован Музей музыки и фольклора народов Якутии с оригинальной концепцией экспонирования памятников устной нематериальной культуры.

Миссией музея является популяризация накопленных наукой знаний о традиционной культуре, фольклоре коренных народов Якутии: якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долган, русских старожилов.

С 2005 г. Музеем музыки и фольклора народов Якутии разработан и планово реализуется долгосрочный музейный проект «Видеомемуары выдающихся деятелей культуры, искусства, науки и носителей и знатоков фольклора Якутии». Созданы более 50 с лишним «видео портретов» известных людей республики, хранящиеся ныне как в фондах музея, так и в Госкинохранилище РС (Я).

Под руководством А.П. Решетниковой Музей открыл необычные формы музеефикации устных памятников. Чтобы посетители музея имели представление о богатейшем устном наследии, обычаях, обрядах, праздниках предков, хранимых веками в памяти народа, с 2008 г. музей начал создавать так называемые видеоэкспонаты: это научно-популярные, анимационные, документальные и музыкальные фильмы. На сегодняшний день под её чутким руководством музейными сотрудниками созданы более 50 видеоэкспонатов, разделенные по блокам:

фольклор,

этнография,

музыка для всех,

история отечества,

выдающиеся деятели искусства и культуры.

На выставке представлены: личные вещи, концертные костюмы, афиши, портреты, нарисованные известными художниками и др.

Выставка будет работать c 10 по 29 февраля 2020 г.

Наш адрес: ул. Кирова 31 ( 3 этаж)

Телефон: 35-38-84

Сайт: folkmuseum.ykt.ru

Возраст: 6+

Билет: 100 р.