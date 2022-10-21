Выставка «Лучшие ювелирные изделия Якутии-2022»

Сегодня в столице республики состоялось торжественное открытие выставки «Лучшие ювелирные изделия Якутии 2022» в Сокровищнице Республики Саха (Якутия).

В выставке принимают участие 36 ювелиров-дизайнеров и ювелирных компаний. Представлено больше 100 ювелирных изделий, сообщает пресс-служба министерства финансов Якутии.

«Сегодня особенный день для ювелирного сообщества нашей республики, мы открываем выставку авторских, эксклюзивных работ «Лучшие ювелирные изделия Якутии 2022», приуроченную к 100-летию образования ЯАССР и ко Дню ювелира. В Якутии День ювелира отмечается 23 октября с 2010 года, и это большая победа ювелиров, это признание значимости ювелирной отрасли для развития экономики Якутии», — открыла выставку Александра Неустроева, куратор выставки.

На торжественной открытии выставки состоялось дефиле — представлены авторские украшения от талантливых ювелиров Якутии, таких как Христина Докторова, Августина Титова, Марианна Малардырова, Иван Тимофеев, Наталья Намын, Дьулустаан Егоров, Иван Уаров, Саргылаана Ымыы и других. Также гостей и организаторов восхитили выход моделей Мастерской Петра Алексеева.

«Весной этого года создана и начала свою работу «Ассоциация ювелиров Арктики». Ювелиры республики объединились с целью формирования благоприятных экономических, правовых и иных условий для развития ювелирного дела. Президентом является Галина Павлова, она представляет интересы республики за ее пределами, на международных форумах, в проектном офисе развития Арктики в Москве. В феврале 2023 года планируется совместная выставка в Российском этнографическом музее, — выступил от имени ассоциации ювелиров Арктики, соучредитель ассоциации Александр Павлов.

«Молодое поколение мастеров все больше обращается к истокам истории своего народа, к материалам историков, археологов, открывающим новые памятники архаичного искусства, как результат, изделия молодых ювелиров приобретает новое дыхание, формируя целостность художественной среды, позволяющей одновременно подчеркнуть и красоту исходного материала, и изысканность обработки ювелирного изделия», — отметила в своем выступлении куратор выставки, археолог Александра Прокопьева.

«Я уверен, что это событие станет знаковым событием в культурной жизни республики. Благодарю всех участников выставки, много работ разработано специально для этой выставки. Сокровищница Якутии создана для демонстрации не только природных богатств нашей республики, но и высокого мастерства и самобытного таланта якутских мастеров ювелирного искусства. Добро пожаловать на выставку!», — поздравил руководитель государственного казенного учреждения «Гохран Республики Саха (Якутия)» Иван Кычкин.

Тематическая выставка состоится с 21 октября по 3 ноября в зале эксклюзивных ценностей выставки «Сокровищница РС(Я)».