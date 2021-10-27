Выставка известной художницы Туйаары Шапошниковой

3 ноября 2021 г. в творческом пространстве «Космос» Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина начинает работу персональная выставка известной художницы, заслуженного деятеля искусств РС (Я), члена СХ России, профессора АГИКИ Туйаары Шапошниковой.

«ЗНАКОМАЯ СИНЯЯ ПТИЦА» – это не просто название выставки, не просто рефлексия на тему счастья или сложностей нашей «новой реальности», это перевод фокуса на поиск радости и обращение к терапевтическому эффекту искусства.

Ждем вас по адресу: ул. Можайского, 25, 2 этаж, с 12.00 до 19.00, вторник-воскресенье.

Стоимость билета – 150 р.

Телефон кассы: 31904

Внимание! В соответствии с Указом Главы РС (Я) от 15 октября 2021 г. № 2089, с 20 октября 2021 г. при посещении выставки посетители должны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемый QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», и документ, удостоверяющий личность.