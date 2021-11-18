Выставка известного художника спектаклей Сахатеатра Геннадия Сотникова

С 20 ноября 2021 года Национальный художественный музей РС (Я) приглашает на выставку«Геннадий Сотников. Сценография. Графика. Живопись» художника театра и кино, заслуженного художника России, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), Лауреата государственных премий СССР (1986) и России (1999) Геннадия Петрович Сотникова (1938-2007).

На выставке представлена ретроспективная коллекция произведений мастера, охватывающая временной период с 1980-х по 2000-е гг. Эскизы к легендарным спектаклям «Желанный голубой берег мой», «Люди тундры» (по мотивам романа С. Курилова «Ханидуо и Халерхаа» (1988); графические произведения из циклов «Беседки» (1998), «Городки» (1999), «Хронотоп Нимфея» (2003), «Веревки» (2004) и др. погрузят зрителя в увлекательный мир художника-философа, художника-исследователя. Лаконичность – именно так можно охарактеризовать творческий почерк Сотникова, как в сценографии, так в графике и живописи. Как писала искусствовед Кравцова Ю.В., «аскетичное, иногда почти монохромное оформление спектаклей опосредованно работает на подсознание зрителя. Это связано с обыгрыванием фактуры предметов, применением новых материалов, работой с цветом и светом, введением неожиданных семантически многозначных деталей». Экспозицию дополняют архивные фотографии из фондов архива Саха академического театра им. П.А. Ойунского.

Творческая линия и судьба мастера неразрывно связаны с Саха академическим театром им. П.А. Ойунского, в частности с театральным режиссером, заслуженным деятелем искусств РФ и РС (Я), лауреатом премии им. П.А. Ойунского, народным артистом РФ Борисовым А.С. Именно в этом ярком тандеме родились и увидели свет премьеры, покорившие театральный мир.В историю искусства оформления сцены вошли следующие спектакли, созданные на якутской земле — «Пегий пес, бегущий краем моря» («Желанный голубой берег мой») по повести советского писателя Ч. Айтматова (Государственная премия СССР), «Король Лир» по пьесе В. Шекспира (Государственная премия), «КыысДэбилийэ» («Золотая маска»). Художник прочувствовал и показал этнический материал в своем особом ключе и авторской интонации, претворил свое интеллектуальное видение и осмысление культурного наследия саха и Арктики в жизнь.

Выставка открыта для посетителей с 20ноября 2021 г. по 15 января 2022 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж, зал «Графика Якутии». Режим работы: среда с 12.00 до 20.00 ч. (касса до 19.30), с четверга по воскресенье с 10.00 до 18.00 ч. (касса до 17.30). Выходные дни: понедельник, вторник.Вход по прейскуранту.

Внимание! С 20 октября 2021 г. вход в Национальный художественный музей РС (Я) только по QR-коду и документу, удостоверяющему личность. Подробности по ссылке:http://www.sakhamuseum.ru/news/s-20-oktyabrya-2021-g-vkhod-v-natsional-nyy-khudozhestvennyy-muzey-rs-ya-po-qr-kodu

Центральный вход основного здания закрыт в связи с проведением ремонта фасада. Вход через внутренний двор со стороны ул. Кирова. Приносим извинения за временные неудобства!http://www.sakhamuseum.ru/news/vremennoye-zakrytiye-glavnogo-vkhoda-osnovnogo-zdaniya-natsional-nogo-khudozhestvennogo-muzeya-rs-ya