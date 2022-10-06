Выставка изданий образовательных организаций республики

В рамках XIV съезда учителей и педагогической общественности РС (Я) Институтом развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского –II в фойе 2 этажа здания Государственного театра оперы и балета имени Суорун Омоллона выставлены 2 тематические выставки:

“Юбилейные книги образовательных организаций РС (Я»);

«Ими гордится Якутия».

На выставке представлено около 300 книг образовательных организаций республики. Исторический этап развития каждой образовательной организации республики освещается в юбилейных изданиях, передающих колоссальный трудовой опыт предыдущих и настоящих поколений учителей и педагогов.

Поколения сменяются поколениями. Старшее поколение находится на заслуженном отдыхе, некоторые еще продолжают трудиться. И стало доброй традицией издавать книги об истории образовательных организаций, приуроченные к юбилейным датам. Цель любого юбилея — это возможность оценить работу учреждения за прелыдущие годы, осознать его главные достижения, запланировать свое движение в будущее. Такие юбилейные книги останутся для всех работников школ, детских садов, учреждений дополнительного образования памятниками их деятельности на ниве воспитания и обучения подрастающего поколения.

На сегодняшний день всеми школами и большинством дошкольных образовательных учреждений изданы книги, отражающие богатую историю каждой из них. Издания в виде обязательного экземпляра хранятся в библиотеках улусных управлений образованием. Вся выставленная литература в твердом переплёте, иллюстрирована фотографиями, таблицами, архивными материалами. В воспоминаниях педагогов-ветеранов описывается история развития организации по этапам реформ дошкольного и общего образования.

К примеру, система образования Мегино-Кангаласского улуса имеет глубокие корни, богатые исторические традиции. В 1874 году в селе Рассолода — центре Восточно-Кангаласского улуса — открылось одноклассное училище Министерства народного просвещения. Образовательные организации улуса третий век выполняют свою благородную миссию по обучению и воспитанию подрастающего поколения. За это время десятки тысяч руководителей, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования проработали в улусе, сея «разумное, доброе, вечное». Они были передовой частью якутской, сельской интеллигенции, носителями нравственности, духовности, культуры народа, на протяжении почти полутора века обучали и воспитывали детей. С богатой историей системы образования улуса подробно повествуется в книге заслуженного учителя школ ЯАССР Г.М. Сергучева «История развития народного образования Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия)».

Выставленная литература убеждает читателя в том, что педагогические традиции стали надежной основой для сегодняшней деятельности. Пройдут годы, и в фотографиях будут узнавать себя, своих коллег, одноклассников, единомышленников все, кто трудился и учился, воспитывался в данной организации, и с высоты пройденных лет будут оценивать свои достижения и труд.

Институт выражает благодарность всем образовательным организациям, которые приняли активное участие на выставке: Алданскому, Амгинскому, Анабарскому, Верхневилюйскому, Верхоянскому, Вилюйскому, Горному, Кобяйскому, Ленскому, Мегино-Кангаласскому, Мирнинскому, Момскому, Намскому, Нюрбинскому, Оймяконскому, Олекминскому, Оленекскому, Среднеколымскому, Сунтарскому, Таттинскому, Томпонскому, Усть-Алданскому, Усть-Янскому, Хангаласскому, Чурапчинскому, Эвено-Бытантайскому улусам и ГО «город Якутск» за предоставленный исторический материал..

Отдельная благодарность за предоставление серийных книг «Ими гордится Якутия»: библиотекам МБОУ «НПСОШ №2» ГО «город Якутск», Якутского педагогического колледжа им.Жиркова, СВФУ им. М.К. Аммосова.

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днем учителя! Желаем стойкости и терпения, уважения учеников и понимания родителей, успешной деятельности, результативности, отличных показателей, здоровья, семейного благополучия и только положительных эмоций!

Ответственная за сбор и организацию данной выставки — старший преподаватель учебно-методического отдела ИРО и ПК Данилова Сардана Эркинбековна.

Подробнее с содержанием выставки можно ознакомиться на сайте ИРО и ПК http://iroipk-sakha.ru/