Высшую школу музыки посетили министр образования и министр культуры

21 сентября Высшую школу музыки РС(Я) с рабочим визитом посетил министр образования и науки РС (Я) Сивцев Михаил Петрович. В ходе встречи министр познакомился с деятельностью школы, организацией образовательного процесса на 2021-2022 учебный год. После посещения школы и жилых объектов состоялось собрание с руководством ВШМ. Министр подчеркнул высокий уровень подготовки обучающихся и положительные изменения в образовательном процессе в условиях пандемии.

22 сентября Высшую школу музыки РС (Я) посетила делегация Министерства культуры и духовного развития РС (Я) во главе с министром Куприяновым Юрием Степановичем. В ходе визита был проведен обход основных инфраструктурных объектов школы: школа, столовая, коттеджи, общежитие и сквер имени первого ректора ВШМ РС (Я) Босикова Василия Афанасьевича. В ходе визита Юрий Степанович оценил изменения по улучшению условий проживания учащихся, прослушал репетицию арфистов класса профессора кафедры концертных струнных инструментов Новгородовой Лидии Павловны.

По итогам рабочего визита состоялось совещание с руководством школы, на котором были рассмотрены основные вопросы организации деятельности и развития учебного заведения. В центре внимания министра были поставлены вопросы развития имеющейся инфраструктуры и проектирование II очереди Высшей школы музыки РС (Я): учебный корпус с интернатом на 150 обучающихся. Также, были подняты вопросы проведения в 2022 году IV Международного Конгресса «Музыка для всех».