Высшая школа музыки Якутии готова к труду и обороне!

19 февраля в Высшей школе музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова был проведен первый этап тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом Министерством спорта РФ от 29.08.2014 № 739, где активно приняли участие работники ВШМ РС(Я).

Мероприятие началось с парада участников и поднятия флага Российской Федерации, флаг подняли: Александр КУЗЬМИН, профессор, заведующий кафедры концертных духовых и ударных инструментов, заслуженный артист РС(Я), занявший первое место в профсоюзной спартакиаде работников культуры среди мужчин в соревнованиях по настольному теннису и Валентина ДЬЯКОНОВА, проректор по корпоративной политике и воспитательной работе, занявшая первое место в профсоюзной спартакиаде работников культуры среди женщин в соревнованиях по настольному теннису. С приветственным словом выступили: Надежда Михайловна ЗАЙКОВА, исполняющий обязанности ректора Высшей школы музыки РС(Я), заслуженный работник культуры РС(Я), отличник культуры РС(Я) и Василий Иванович НЕСТЕРЕВ, ведущий методист центра тестирования ГТО образовательных организаций РС(Я), заслуженный работник образования РС(Я). После чего началась сдача нормативов.