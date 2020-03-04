Высшая школа музыки в Нерюнгри: День второй

Высшая школа музыки большой делегацией прибыла в Нерюнгри ранним утром. Их встретила Ирина Владимировна Елисеева, начальник Управления культуры и искусства Нерюнгринского района, и проводила до гостиницы спортивного комплекса «Шахтёр». Питание – сытные, вкусные завтраки, обеды и ужины – организовано в ресторане «Астория», что располагается в здании Технопарка.

День начался с участия в открытии III Региональной методической творческой школы преподавателей ДШИ «Методика. Педагогика. Исполнительство». С приветственным словом выступила Наталья Николаевна Угарова, заместитель главы Нерюнгринского района по социальным вопросам. После чего было подписано соглашение о сотрудничестве между Нерюнгринским районом и Высшей школой музыки РС (Я). В подписании соглашения от ВШМ РС(Я) приняла участие Валентина Петровна Дьяконова, проректор по корпоративной политике и воспитательной работе, и от Администрации Нерюнгринского района — Наталья Николаевна Угарова, заместитель главы по социальным вопросам.

Подписание соглашения — знаменательное событие для школы. Нерюнгри стал первым районом, с кем администрация школы заключила соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры для эффективного функционирования систем среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, подготовки высококвалифицированных специалистов-музыкантов, трудоустройству молодых специалистов, непрерывному повышению квалификации работников в сфере искусства и культуры, а также претворению достижений науки и культуры в предприятиях, организациях и учреждениях Нерюнгринского района РС (Я).

Основными направлениями сотрудничества стали:

• содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов-музыкантов с учетом перспектив социально-экономического развития «МО «Нерюнгринский район» РС(Я)» и ГБОУ ВО «ВШМ РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова»;

• помощь специалистами в рамках образовательных и научных программ в целях осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций, семинаров, проведения исследовательской работы по направлениям, представляющим взаимный интерес;

• содействие в проведении учебной, ознакомительной, преддипломной практик для студентов (обучающихся) ГБОУ ВО «ВШМ РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова»;

• трудоустройство выпускников ГБОУ ВО «ВШМ РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова» в организациях и учреждениях в сфере искусства и культуры «МО «Нерюнгринский район» РС(Я)»;

• совершенствование и реализация различных форм и методов интеграции образования, науки и культуры;

• реализация совместных проектов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации, а также семинаров для специалистов и работников учреждений и организаций в сфере искусства и культуры «МО «Нерюнгринский район» РС(Я)»;

• разработка практических рекомендаций для органов государственной и муниципальной власти (включая проекты нормативных правовых актов) по актуальным проблемам образования, науки и культуры.

В рамках школы проходят курсы повышения квалификации для преподавателей ДШИ «Современный подход в художественном и музцкальном воспитании детей в ДШИ». Данный курс организован ВШМ РС (Я), куратор — Евдокия Семеновна Карманова, специалист по повышению квалификации; лекторы — Сергей Иннокентьевич Лебедев, заведующий отделением специального фортепиано, Ярослав Сергеевич Судзиловский, композитор, виолончелист, дирижер, председатель молодежного отделения Союза композиторов РФ. Количество слушателей — 42 человек. Курсы продлятся с 3 марта по 5 марта.

Ребята посетили музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова. Им понравилась экскурсия, они узнали интересные факты о Нерюнгри. Хотим поблагодарить экскурсоводов, которые интересно и доступно познакомили с историей района.

После обеда и до самого ужина обучающиеся совместо с преподавателями Сергеем Иннокентьевичем и Олесей Александровной готовились к завтрашнему концерту.

Хотели бы поблагодарить наших родителей, которые сопровождают обучающихся ВШМ РС(Я) в Нерюнгри — Егора Егоровича Колосова, Елену Валентиновну Иванову, Екатерину Петровну Тимофееву.

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