24.01.2020
14:16
49

Культура & Образование

Высшая школа музыки РС(Я) приглашает на презентацию рояля Shigeru Kawai

Впервые Высшая школа музыки РС(Я) стала обладателем замечательного инструмента – малого концертного рояля премиум класса японской фирмы Shigeru Kawai. 

Концерт-презентация состоится 30 января в 15 часов. На сцене Высшей школы музыки РС(Я) выступит с сольной программой выпускник ВШМ РС(Я) Игорь Захаров, лауреат международных конкурсов, класс старшего преподавателя кафедры специального фортепиано ВШМ РС(Я) Галины Юрьевны Поповой, лауреата международного конкурса, отличника профессионального образования РС(Я).

Ныне Игорь Захаров – студент 5 курса Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.

Источник: Высшая школа музыки РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх