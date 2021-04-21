Высшая школа музыки приглашает одаренных детей на творческий отдых

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) (институт) имени В.А. Босикова»

Летняя Творческая Школа

«Высшая школа музыки приглашает на творческий отдых»

Рады сообщить, что Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) проводит в 2021году Летнюю творческую школу для одаренных детей, для обучающихся общеобразовательных школ республики.

I сезон с 14 по 24 июня 2021г.

II сезон с 15 по 25 августа 2021 г.

Цели и зачади творческой школы:

Выявление и поддержка одаренных детей;

Содействие в профильном, профессиональном и личностном самоопределении детей и подростков;

Сохранение и развитие системы профессионального образования отрасли культуры, повышение профессионального уровня подготовки детей и молодежи, обучающихся в детских школах искусств, совершенствование системы детского художественного образования;

Реализация творческого потенциала детей и подростков через участие в мероприятиях творческой школы;

Обеспечение качественного летнего отдыха, а также творческого развития в период пребывания в Творческой школе4;

Эстетическое и духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения;

Пропаганда музыкального исполнительского искусства и художественного образования.

Творческая школа способствует развитию и внедрению Республиканского проекта «Музыка для всех», позволяет выстраивать творческие отношения с музыкальными, образовательными коллективами, учреждениями улусов республики.

Творческая школа включает комплекс образовательных, концертных, экскурсионных мероприятий, которые сочетаются с отдыхом и оздоровлением участников.

Участники Творческой школы:

Для участия в школе приглашаются учащиеся ДШИ, а также обучающиеся средних общеобразовательных школ республики, региона и зарубежья в возрасте от 7 до 17 лет.

Направления:

Фортепиано

Струнные инструменты (скрипка, виолончель)

Духовые инструменты (деревянные и медные инструменты)

Академическое пение

Программа школы:

Занятия проводят ведущие профессора, педагоги Высшей школы музыки РС (Я), Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова.

Во время работы Школы юным дарованиям будет предоставлена возможность выступать в концертных программах, получить индивидуальные консультации и рекомендации, побывать на экскурсиях, будут организованы творческие встречи, увлекательные уроки и мастер-классы с ведущими преподавателями, деятелями культуры и искусства, профессорами Высшей школы музыки РС(Я).

Для обучающихся будут проводиться занятия по основным направлениям, включая занятия по занимательному сольфеджио, слушание музыки, лекции – беседы о музыке, спортивные игры и занятия по изобразительному искусству.

Условия и сроки проведения:

Заезд участников:

I сезон 14 июня 2021г.

II сезон 15 августа 2021г.

Максимальное количество участников 70 человек (включая сопровождающих). Стоимость пребывания одного участника в творческой школе составляет 10.000 руб ., сопровождающего – 14.000руб.

В нее входит:

Проживание в благоустроенных коттеджах;

Четырехразовое питание;

Мастер – классы;

Аренда музыкальных инструментов;

Транспорт для ежедневных поездок;

В оплату не входят экскурсионные поездки, культурно – массовые мероприятия (выезд в кинотеатры, спектакли).

По окончании Творческой школы состоится отчетный концерт участников и выдается Сертификат об обучении в Творческой школе.

Документы для приема:

Медицинская обменная карта для лагерей и санаториев; Справка об инфекционном окружении (СЭС); Анализ я/гл. Справка о прививках от коронавируса или наличии антител (ИФА); Заявка на участие в Летней творческой школе – 2021; Согласие на обработку персональных данных; Заявление родителя на согласие участия ребёнка в мероприятиях ЛТШ; Квитанция об оплате.

Организационные условия:

Участники Творческой школы должны иметь:

Свои музыкальные инструменты;

Учебные и художественные принадлежности (тетради школьные, ручки, карандаши, кисточки, краски цветные, альбом для рисования);

Спортивную форму;

Деньги на личные расходы.

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет Творческой школы:

— Чигирёв Сергей Валентинович – 8-924-367-51-79

— Васильева Раиса Ильинична — 8-984-115-00-07

Заявки для участия в Творческой школе принимаются до 10 июня 2021г. (1 смена) и

10 августа 2021 г. (2смена) по адресу: г. Якутск, ш. Покровское, 16 км., д. 2., Высшая школа музыки РС (Я) (институт).