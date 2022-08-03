Высшая школа музыки приглашает на творческий отдых
Рады сообщить, что Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) проводит с 15 по 25 августа 2022 года Летнюю творческую школу для обучающихся общеобразовательных школ, Детских школ искусств, Детских музыкальных школ Республики Саха (Якутия) и музыкально одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Летняя творческая школа пройдет на базе Высшей школы музыки РС (Я) (институт) в городе Якутске по адресу: Покровский тракт 16 км., д. 2.
Летняя творческая школа – это уникальная возможность для музыкально одаренных детей получить мастер-классы у профессиональных педагогов, профессоров Высшей школы музыки РС (Я), определить уровень музыкальных способностей, провести работу над звуком, техникой, вывести профессиональный потенциал на более высокий уровень и начать подготовку к профессиональной карьере.
В период проведения Творческой школы будут организованы концерты, экскурсии, творческие встречи, увлекательные уроки и мастер-классы с ведущими преподавателями, деятелями культуры и искусства, профессорами по различным специальностям, а также встречи со студентами Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.
Направления:
- Фортепиано;
- Струнные инструменты (скрипка, виолончель);
- Духовые инструменты (деревянные и медные инструменты);
- Академическое пение.
Стоимость участия в Летней творческой школе составляет от 10.800 руб. до 15.000 руб. Имеется дополнительная система скидок для воспитанников ДШИ, ДМШ РС (Я), лауреатов, дипломантов конкурса «Новые имена Якутии» и обучающихся Высшей школы музыки РС (Я).
В стоимость входит:
- Проживание в благоустроенных коттеджах;
- Четырехразовое питание;
- Мастер-классы и творческие встречи;
- Аренда музыкальных инструментов;
- Транспорт для ежедневных поездок;
В дополнительную программу ЛТШ входят экскурсионные поездки, культурно-массовые мероприятия (посещение спектаклей и кино).
По окончании Летней творческой школы состоится отчетный концерт участников и выдан Сертификат об обучении в Творческой школе.
Документы для приема:
- Копия свидетельства о рождении (паспорта).
- Справка форма 079/у;
- Медицинская обменная карта для лагерей и санаториев;
- Справка об отсутствии инфекционных заболеваний, действительно 3 дня;
- Анализ на я/глист, действительно в течение 1 месяца;
- Заявка на участие в ЛТШ-2022;
- Согласия (приложение №5 и №6);
- Квитанция об оплате. Реквизиты представлены в приложении;
- Договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей.
Организационные условия:
Участники Творческой школы должны иметь:
- музыкальные инструменты (желательно);
- учебные и художественные принадлежности (тетради школьные, ручки, карандаши, кисточки, краски цветные, альбом для рисования);
- спортивную форму;
- сменная обувь;
- деньги на личные расходы.
По всем вопросам обращаться в Оргкомитет Творческой школы:
– Яковлева Татьяна Николаевна 89246608263;
– Местникова Саргылана Семеновна 89142335173.
Заявки для участия в Творческой школе принимаются до 12 августа 2022 г.
Адрес электронной почты: vshm.otr@mail.ru.
+7 (999) 174-67-82
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