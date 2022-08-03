03.08.2022
13:09
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Путешествия & Отдых

Высшая школа музыки приглашает на творческий отдых

Рады сообщить, что Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) проводит с 15 по 25 августа 2022 года Летнюю творческую школу для обучающихся общеобразовательных школ, Детских школ искусств, Детских музыкальных школ Республики Саха (Якутия) и музыкально одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Летняя творческая школа пройдет на базе Высшей школы музыки РС (Я) (институт) в городе Якутске по адресу: Покровский тракт 16 км., д. 2.

Летняя творческая школа – это уникальная возможность для музыкально одаренных детей получить мастер-классы у профессиональных педагогов, профессоров Высшей школы музыки РС (Я), определить уровень музыкальных способностей, провести работу над звуком, техникой, вывести профессиональный потенциал на более высокий уровень и начать подготовку к профессиональной карьере.

В период проведения Творческой школы будут организованы концерты, экскурсии, творческие встречи, увлекательные уроки и мастер-классы с ведущими преподавателями, деятелями культуры и искусства, профессорами по различным специальностям, а также встречи со студентами Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.

Направления:

  • Фортепиано;
  • Струнные инструменты (скрипка, виолончель);
  • Духовые инструменты (деревянные и медные инструменты);
  • Академическое пение.

Стоимость участия в Летней творческой школе составляет от 10.800 руб. до 15.000 руб. Имеется дополнительная система скидок для воспитанников ДШИ, ДМШ РС (Я), лауреатов, дипломантов конкурса «Новые имена Якутии» и обучающихся Высшей школы музыки РС (Я).

 В стоимость входит:

  • Проживание в благоустроенных коттеджах;
  • Четырехразовое питание;
  • Мастер-классы и творческие встречи;
  • Аренда музыкальных инструментов;
  • Транспорт для ежедневных поездок;

В дополнительную программу ЛТШ входят экскурсионные поездки, культурно-массовые мероприятия (посещение спектаклей и кино).

По окончании Летней творческой школы состоится отчетный концерт участников и выдан Сертификат об обучении в Творческой школе.

Документы для приема:

  • Копия свидетельства о рождении (паспорта).
  • Справка форма 079/у;
  • Медицинская обменная карта для лагерей и санаториев;
  • Справка об отсутствии инфекционных заболеваний, действительно 3 дня;
  • Анализ на я/глист, действительно в течение 1 месяца;
  • Заявка на участие в ЛТШ-2022;
  • Согласия (приложение №5 и №6); 
  • Квитанция об оплате. Реквизиты представлены в приложении;
  • Договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

Организационные условия:

Участники Творческой школы должны иметь:

  • музыкальные инструменты (желательно);
  • учебные и художественные принадлежности (тетради школьные, ручки, карандаши, кисточки, краски цветные, альбом для рисования);
  • спортивную форму;
  • сменная обувь;
  • деньги на личные расходы.

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет Творческой школы:

– Яковлева Татьяна Николаевна 89246608263;

– Местникова Саргылана Семеновна 89142335173.

Заявки для участия в Творческой школе принимаются до 12 августа 2022 г.

Адрес электронной почты: vshm.otr@mail.ru.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ВШМ РС (Я).

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