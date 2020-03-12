Высшая школа музыки отметит юбилей Ивана Наумова

18 марта в концертном зале Высшей школы музыки РС(Я) состоится концерт посвященный юбилею, 75-летию Ивана Ивановича Наумова, заслуженного работника культуры РС(Я), отличника образования РС(Я), почетного гражданина Булунского и Чурапчинского улусов, ректора Высшей школы музыки РС(Я) (2007 – 2015 гг.). в концерте примут участие: солисты и коллективы Высшей школы музыки РС(Я).

Думается, что когда в 2007 году Наумов Иван Иванович пришел исполнять обязанности ректора в Высшую школу музыки, ему было нелегко. Вольно или невольно коллектив сравнивал его с предшественником, ведь на протяжении 15-ти лет ректором ВШМ был Василий Афанасьевич Босиков, личность легендарная и всеми любимая. Здесь всегда работала крепкая команда профессионалов. ВШМ уже тогда олицетворяла собой своеобразный бренд Якутии, известный не только всей республике, но и далеко за ее пределами. Это вертикальная модель музыкального учебного заведения, в структуре которого функционируют все уровни музыкального образования: раннее, профессионально-ориентированное обучение музыкально одаренных детей, интегрированное с их начальным и средним общим, средним профессиональным, а в дальнейшем и высшим профессиональным образованием.

Но время летит неумолимо, успешно проработав в должности ректора ВШМ с 2007 по 2015 годы, Иван Иванович остается в благодарной памяти коллектива. Думается, что после В. А. Босикова в 2007 году выбор учредителя на кандидатуре И. И. Наумова в должность ректора сделан закономерно — ведь тогда за его плечами уже был большой и интенсивный 20-летний опыт руководителя в сфере культуры и искусства. И вот еще интересный штрих: Высшая школа музыки открылась именно тогда, когда И. И. Наумов работал первым заместителем министра культуры и во многом способствовал открытию нового учебного заведения.

За то время, когда И. Наумов возглавлял ВШМ, сделано немало. Первым делом новый ректор провел газификацию поселка, он лично обходил объекты и контролировал все работы. Далее И. Наумов отчетливо понимал — для того, чтобы двигаться дальше, необходима новая концепция развития вуза и совместно с коллективом она была разработана, как был обновлен и устав ВШМ. Внедрение новых образовательных стандартов третьего поколения также не упускалось из поля зрения, в связи с этим он активно финансировал повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. На протяжении всех лет планомерно велась работа по налаживанию взаимного сотрудничества с ведущими консерваториями России и зарубежных стран. Подписаны договора с Московской, Санкт-Петербургской и Саратовской консерваториями, с Российской академией музыки, Харбинским педагогическим университетом, центральной специализированной музыкальной школой при Пекинской консерватории.

По мнению Ивана Ивановича, современный вуз — это не просто учебное заведение — это центр науки и связи с практикой, поэтому научная жизнь ВШМ стала системной и плодотворной, имела заметные достижения. Достаточно сказать, что здесь ежегодно проводились научно-практические конференции, в том числе всероссийские и международные. А в преддверии 20-летия ВШМ был проведен международный конгресс «Музыкальное образование и исполнительство в духовном развитии общества». Ежегодно издавались научные труды, в которых были представлены материалы проводимых научно-практических конференций, выпускались монографии, методические разработки, нотные сборники, учебные и нотные пособия, юбилейные издания, CD и DVD диски. И. И.Наумов инициировал выпуски собственного научно-методического, музыкально-просветительского журнала «Якутия музыкальная», который был единственным изданием подобного рода в Дальневосточном Федеральном округе. Намного активнее студенты вуза и старшеклассники стали в ту пору приобщаться к научно-исследовательскому поиску, их материалы также ежегодно публиковались.

ВШМ по праву стала методическим центром, оказывающая помощь развитию начального музыкального образования в республике, осуществляя стажировки, мастер-классы не только на базе ВШМ, но и выездные. Во многом способствовал Иван Иванович и тому, чтобы деятельность ВШМ дала возможность получения высшего образования преподавателям других образовательных учреждений республики (ДМШ, ДШИ, ЯМК). Уже в четвертый раз распахнула свои двери и летняя Творческая школа для учащихся и преподавателей многочисленных музыкальных школ республики.

И. И. Наумов на протяжении всех лет активно содействовал популяризации исполнительского искусства, ведь концертная деятельность является составной частью образовательного процесса учащихся и студентов. Выступления солистов и разнообразных творческих коллективов в Якутске, улусах, различных регионах России и за рубежом вызывают неподдельный интерес и восторженные отклики как профессионалов, так и большой слушательской аудитории. Например, в 2013 году большой коллектив учащихся и студентов выезжал в Москву и с успехом выступил в Большом зале Московской консерватории. Ректор ежегодно лично выезжал на гастроли с коллективами Детско-юношеской филармонии ВШМ в улусы и города Якутии. Конечно же, проведение международных и республиканских проектов: Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера», республиканского конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии» и Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола» всегда горячо поддерживалась И. Наумовым.

Под руководством И. И. Наумова институт динамично развивался: интенсивно шло оснащение современным учебным оборудованием, закупались новые музыкальные инструменты. Значительным вкладом в формирование положительного имиджа института был ремонт концертного зала — основной творческой площадки вуза.

ВШМ в 2008, 2013 годах успешно прошла лицензирование и аккредитацию, благодаря, прежде всего, грамотной управленческой политике ректора. Конечно, все эти годы рядом с ним работала давно слаженная команда профессорско-преподавательского состава. С самого начала работы наилучшим стилем руководства И.И. Наумов считал доверие, убеждение и поддержку инициатив. Сейчас можно смело говорить о правильности избранных приоритетов, и это помогло вузу сделать существенный шаг вперед: по итогам конкурса «100 лучших вузов России», проведенного Независимым общественным советом, ВШМ стала лауреатом в номинации «Лучший национальный профильный вуз» и вошла в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России», а также отмечена золотой медалью «За европейское качество»; образовательная программа подготовки специалистов-музыкантов была включена экспертным сообществом России в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России». Согласно официальным рейтингам того времени, ВШМ входило в лучшие вузы искусств. Высокое качество обучения в вузе неоднократно подтверждалось всевозможными международными и всероссийскими исполнительскими конкурсами, многие воспитанники ВШМ являлись обладателями престижных наград и стипендий. Почетным признанием творческих достижений ВШМ стало избрание Якутска местом проведения отборочных туров Всероссийского музыкального конкурса — самого престижного профессионального конкурса России.

Эти достижения, как вехи, показывают траекторию движения вуза, при этом И. И. Наумов особо подчеркивал, что залогом всех этих успехов стал творческий союз руководителей, преподавателей, учителей, воспитателей, всех вспомогательных служб и обучающихся. Именно Иван Иванович добился, чтобы в 2012 году школе было присвоено имя Василия Афанасьевича Босикова.

Конечно же, управленческая работа требует больших интеллектуальных и эмоциональных вложений — ведь жизнь в ВШМ действительно насыщена, при этом так называемая «канадская деревня» — это не просто учебное заведение, оно как отдельное государство, где все подчинено законам творческого развития. Здесь все находилось под неусыпным контролем ректора: учебный и воспитательный процесс, здоровье и питание детей, научная и концертная работа, пополнение библиотечного фонда и состояние парка музыкальных инструментов, содержание и ремонт большой материально-технической базы целого поселка, состоящего из 48-ми коттеджей, зданий школы, медицинского и административного центров, столовой, техпункта и гаража.

Коллектив здесь не столько большой, сколько очень разный по роду деятельности. Здесь работают не только профессорско-преподавательский состав музыкантов, но и учителя общеобразовательной школы, большой корпус воспитателей, и, как в небольшом городе, в ВШМ есть различные вспомогательные службы и все они заточены под руководством ректора на единый результат — растить и раскрывать таланты, способствовать профессиональному росту и расширению образовательных границ.

Жизненные реалии требовали открытия новых направлений в обучении, и они появились. При И.И. Наумове открылись профили подготовки высшего образования «Музыкальная педагогика» и «Компьютерная музыка и аранжировка». Но потребности в выпускниках ВШМ, особенно в свете нового проекта «Музыка для всех» еще очень велики и сегодня. И. Наумов отчетливо понимал, что дальнейшее развитие Высшей школы музыки в наибольшей степени определяется состоянием и разрешением проблем улучшения ее материальной базы. Последние годы ректорства И. Наумова первоочередной задачей было решение вопроса о строительстве специально спроектированного учебного корпуса и интерната….

Сейчас, на расстоянии времени понятно, что в деятельности И. И. Наумова было три составляющих: неизменное движение вперед, ответственность за собственный выбор, вера в себя и свою команду. Поэтому, несмотря на то, что Иван Иванович уже не работает в школе, коллектив сердечно поздравляет его с очередной юбилейной датой! Профессорско-преподавательский состав, учителя, воспитатели, учащиеся и студенты ВШМ горячо поздравляют Ивана Ивановича с 75-летним юбилеем, желают крепкого здоровья, благополучия и отличного весеннего настроения! Мы уверены, что к нашим поздравлениям примкнут многие учреждения ведомства, выпускники школы, деятели культуры и искусства нашей республики.

