Высшая школа музыки и Шеньянский университет (Китай): научная конференция

Высшая школа музыки РС (Я) совместно с Шэньянским педагогическим университетом (Китай) провела Международную научную конференцию

С 11 по 12 декабря 2021 года Высшая школа музыки РС (Я) совместно с Шэньянским педагогическим университетом (Китай) выступила соорганизатором Международной научной конференции по сотрудничеству Китая с русскоязычными странами в области культуры, искусства и образования. В Конференции приняли участие преподаватели, научные сотрудники, аспиранты Китая, России, Белоруссии и Украины. Организатором Конференции выступил Шэньянский педагогический университет (КНР). Соорганизаторами – Высшая Школа музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова (Россия), Краснодарский государственный институт культуры (Россия), Белорусский государственный университет искусства и культуры(Белоруссия), Тернопольский национальный педагогический университет (Украина).

Шэньянский педагогический университет является одним из ведущих педагогических вузов Китая. Университет был основан в 1951 году, в 2002 году Шэньянский педагогический институт и Ляонинский институт образования объединились в Шэньянский педагогический университет. В настоящее время общая площадь университета составляет 133 га, площадь, занимаемая учебными корпусами — 763.6 кв.м. В университете 2243 преподавателей, в том числе 234 профессора, 576 доцентов. Всего в университете обучается около 20000 студентов очного обучения, 3000 магистрантов. в университете 9 разных университетских институтов: институт экономики и управления, институт китайской литературы и культуры, институт палеонтологии, институт театрального искусства, институт амфибий и рептилий, институт народных культур северной части КНР; институт каллиграфического образования, институт освоения и управления гуманитарными ресурсами и институт искусства «Мэй Ланьфан». Университет имеет два института Конфуция. Университетом подписаны соглашения о международном научном обмене и сотрудничестве с 69 высшими учебными заведениями из 17 стран и научными организациями в Америке, Англии, Канаде, Японии, России, Бельгии, Дании, Австралии, Корее и др. Осуществляется обмен преподавателями в целях повышения квалификации, чтения лекций и развития научного сотрудничества. В настоящее время обучаются более 1100 иностранных студентов из 45 стран.

Работа исследовательского центра Шэньянского педагогического университета направлена на исследование культуры, искусства и образования русскоязычных стран Евразии. Исследование проходит в рамках Евразийского научно-исследовательский центр русскоязычной национальной культуры, искусства и образования Шэньянского педагогического университета, Национального и регионального исследовательского центра в контексте концепции «Один пояс — один путь» Китая и Евразийского экономического союза России при Национальной комиссии по этническим делам. В перспективных планах – создание исследовательского центра нового типа с инновационной программой, основанной на стратегии устойчивого развития и сближения в области культуры, искусства и образования России и стран СНГ.

На церемонии открытия с приветственной речью выступили ректор ШПУ Хао Дэюн, ректор ВШМ Зайкова Надежда Михайловна, ректор КГИК Зенгин Сергей Семенович, ректор БГУКИ Наталья Карчевская, ректор ТНПУ Богдан Буяк.

На пленарном заседании приняли участие Син Гуанчэн, член Китайской академии социальных наук, директор Ученого комитета Центра по культуре, искусству и образованию русскоязычных стран при Китайском Национальном министерстве по этническим делам; Вдовенко Светлана Владимировна, по учебной и научной работе ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова»; У Чукэ, профессор Китайского университета Миньцзу, замдиректора Ученого комитета Центра по культуре, искусству и образованию русскоязычных стран при Китайском Национальном министерстве по этническим делам; Дай Гуйцзюй, директор института иностранных языков Пекинского университета иностранных языков; Сергей Зенгин, помощник ректора Краснодарского государственного института культуры; Чжао Хуэйжун, директор отдела исследований по вопросам Украины, Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук; Бабич Татьяна, кандидат искусствоведения, доцент Белорусского государственного университета культуры и искусств (г. Минск); Цуй Чжэн, заместитель директора Центра исследований экономики и политики стран с переходной экономикой Ляонинского университета; Бармак Николай, профессор, заведующий кафедрой истории Украины Тернопольского национального педагогического университета.

В секционной работе прозвучало 44 научных доклада, посвященных различным аспектам культуры, музыкального искусства, этномузыковедения, художественного образования, языков, дизайна, изобразительного искусства, инноваций в цифровом медиа, сравнительном анализе культур Китая и русскоязычных стран и др.

Профессорско-преподавательский состав ВШМ РС(Я) принял активное участие в работе Конференции, были представлены следующие доклады:

1. 1. Чигирев Сергей Валентинович, ВШМ: «Международные фестивали Высшей школы музыки РС (Я) (институт) им. В.А.Босикова»;

2. 2. Кириллина Зоя Иннокентьевна доцент каф. истории и теории музыки ВШМ: «Мир севера Кирилла Герасимова»;

3. 3. Ларионова Александра Германовна, доцент каф. истории и теории музыки ВШМ: «Педагогические условия развития музыкально одаренных детей (на примере Высшей школы музыки Республики Саха(Якутия)(институт) им.В.А.Босикова)»;

4. 4. Ольга Михайловна Харайбатова, доцент, кандидат юридических наук, руководитель Научно-методического центра ВШМ;

5. 5. Павлова Зинаида Григорьевна, зав. кафедрой Истории и теории музыки, доцент, заслуженный работник культуры РС(Я), почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации: «Детский проект Якутии «Музыка для всех» как феномен современного музыкального образования России»

6. 6. Давыдова Валентина Яковлевна, доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин ВШМ: «Особенности мотивации достижений музыкально одаренных детей»;

7. 7. Михеева Елена Алексеевна, преподаватель отделения специального фортепиано ВШМ: «Тема и 11 вариаций Николая Михеева»;

8. 8. Унарова Любовь Дорофеевна, доктор филос. наук, доцент, зав. кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин; Афанасенко Станислав Максимович, профессор, заведующий кафедрой концертных струнных инструментов; Семенова Сандаара Анатольевна，студентка 5 курса: «Скрипичное музыкальное образование Якутии: становление и развитие»;

9. 9. Ларионова Анна Семеновна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории и теории музыки ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС(Я), «Специфика поэтики традиционного якутского пения муораллы тойук: по материалам якутских этномузыковедов»;

10. 10. Кошелева Ольга Григорьевна, профессор, преподаватель кафедры струнных инструментов ВШМ: «О ранней профессионализации и интенсивном обучении начинающего виолончелиста»;

11. 11. Межевич Олеся Александровна, преподаватель отделения специального фортепиано ВШМ: «К вопросу о профессиональных заболеваниях рук пианистов»;

12. 12. Скрыбыкина Чаянда Кимовна，доцент каф. истории и теории музыки ВШМ: «Композиторы Якутии: межкультурные взаимодействия»;

13. 13. Халтанова Александра Дмитриевна，доцент каф. Истории и теории музыки ВШМ: «Нотная запись Якутского фольклора. История развития»;

14. 14. Чичкова Ирина Григорьевна，зав.кафедрой академического пения и оперной подготовки ВШМ: «Роль фольклора и героического эпоса Олонхо в операх композиторов Якутии».

В целом, характеризуя проведенное научное мероприятие, участники Конференции отмечают, что в условиях современного развития, когда усиливается значение единства образования и науки, ускоряются процессы глобализации, идеи сотрудничества становятся важнейшим императивом дальнейшего устойчивого развития вузов в международном пространстве. Руководствуясь современными целями и задачами развития образования и науки, участники Конференции считают необходимым:

• способствовать усилению связи образования с научными исследованиями, координации совместной деятельности университетов и высших учебных заведений Китая, России и русскоязычных стран, укрепления их связей с университетами и вузами других государств;

• повышать стратегию устойчивого развития единого образовательного и научного пространства Китая, России и русскоязычных стран;

• создавать инновационную и практическую международную базу в области исследования национальной культуры и искусства Китая, России и русскоязычных стран;

• осуществлять меры, направленные на выработку единых подходов к содержанию и уровням культурных обменов, академической мобильности;

• организовать условия для регулярного проведения «Международной научной конференции по культуре, искусству и образованию русскоязычных стран Евразии» в качестве основной платформы центра для проведения академических обменов высокого уровня и публикации научных достижений высокого уровня, создание совместных научных проектов.