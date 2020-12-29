Высшая школа музыки договорилась с Пекинским центром «Бовэнь»

В Новый год с новыми друзьями! Высшая школа музыки РС(Я) подписала соглашение с Пекинским центром по обучению в России «Бовэнь».

29 декабря в онлайн режиме прошло подписание соглашения о сотрудничестве с Пекинским центром по обучению в России «Бовень». В мероприятии приняли участие:

Участники с китайской стороны:

Ян Жуйхай, председатель правления Пекинской школы «Бовэнь»;

Чжан Хуа, генеральный директор Пекинской школы «Бовэнь»;

Чэнь Шуансинь, директор Института международного образования Гуанчжоуского торгово-промышленного университета;

Цзян И, руководитель Представительства по набору абитуриентов в Россию в провинции Шэньси, представитель Департамента по образованию провинции Шэньси;

Лю Чуньлинь, основатель образовательной корпорации «Хуэй Бай Чжи»;

Ли Яньли, генеральный инспектор Международного департамента корпорации «Хуэй Бай Чжи»;

Чэнь Сюйшэн, генеральный директор Гуанчжоуской образовательно-научно-технической компании «Цюши»;

Чэнь Цинди, преподаватель Гуанчжоуского торгово-промышленного университета;

Чи Чуаньжун, руководитель группы преподавателей русского языка Пекинской школы «Бовэнь»;

Участники с российской стороны:

Зайкова Надежда Михайловна, ректор Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия);

Вдовенко Светлана Владимировна – проректор по учебной и научной работе Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия), лауреат международных конкурсов;

Максимов Нюргун Романович – директор Института Востока Северо-Восточного федерального университета, председатель Якутского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы;

Ли Сяомэн, ученица 9 класса Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия), студентка отделения оркестровых струнных инструментов, артистка Государственного ансамбля скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии» и Ван Шаньшань, мама Ли Сяомэн.

Мероприятие прошло на высоком уровне, благодаря подписанным соглашениям с 2021 года Высшая школа музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова распахнет свои двери для абитуриентов с Китайской Народной Республики.

Высшая школа музыки РС(Я) всегда хотела развивать китайский вектор интернационализации ВШМ РС (Я):

Запущена китаеязычная версия сайта ВШМ РС (Я) — http://vschoolmus.ru/cn/;

Гордимся тем, что ВШМ РС (Я) включен в официальный перечень вузов Министерства образования КНР, с которыми рекомендовано вести сотрудничество китайским образовательным учреждениям, перечень доступен по ссылке — http://jsj.moe.gov.cn/news/1/242.shtml;

Планируется создание условий и совершенствование механизмов для привлечения обучающихся из стран АТР, преимущественно из КНР;

Расширяем академическую мобильность студентов, аспирантов и преподавателей с китайскими партнерами.

Предложения для сотрудничества с Пекинской школой «Бовэнь»: