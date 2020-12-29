Высшая школа музыки договорилась с Пекинским центром «Бовэнь»
В Новый год с новыми друзьями! Высшая школа музыки РС(Я) подписала соглашение с Пекинским центром по обучению в России «Бовэнь».
29 декабря в онлайн режиме прошло подписание соглашения о сотрудничестве с Пекинским центром по обучению в России «Бовень». В мероприятии приняли участие:
Участники с китайской стороны:
Ян Жуйхай, председатель правления Пекинской школы «Бовэнь»;
Чжан Хуа, генеральный директор Пекинской школы «Бовэнь»;
Чэнь Шуансинь, директор Института международного образования Гуанчжоуского торгово-промышленного университета;
Цзян И, руководитель Представительства по набору абитуриентов в Россию в провинции Шэньси, представитель Департамента по образованию провинции Шэньси;
Лю Чуньлинь, основатель образовательной корпорации «Хуэй Бай Чжи»;
Ли Яньли, генеральный инспектор Международного департамента корпорации «Хуэй Бай Чжи»;
Чэнь Сюйшэн, генеральный директор Гуанчжоуской образовательно-научно-технической компании «Цюши»;
Чэнь Цинди, преподаватель Гуанчжоуского торгово-промышленного университета;
Чи Чуаньжун, руководитель группы преподавателей русского языка Пекинской школы «Бовэнь»;
Участники с российской стороны:
Зайкова Надежда Михайловна, ректор Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия);
Вдовенко Светлана Владимировна – проректор по учебной и научной работе Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия), лауреат международных конкурсов;
Максимов Нюргун Романович – директор Института Востока Северо-Восточного федерального университета, председатель Якутского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы;
Ли Сяомэн, ученица 9 класса Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия), студентка отделения оркестровых струнных инструментов, артистка Государственного ансамбля скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии» и Ван Шаньшань, мама Ли Сяомэн.
Мероприятие прошло на высоком уровне, благодаря подписанным соглашениям с 2021 года Высшая школа музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова распахнет свои двери для абитуриентов с Китайской Народной Республики.
Высшая школа музыки РС(Я) всегда хотела развивать китайский вектор интернационализации ВШМ РС (Я):
- Запущена китаеязычная версия сайта ВШМ РС (Я) — http://vschoolmus.ru/cn/;
- Гордимся тем, что ВШМ РС (Я) включен в официальный перечень вузов Министерства образования КНР, с которыми рекомендовано вести сотрудничество китайским образовательным учреждениям, перечень доступен по ссылке — http://jsj.moe.gov.cn/news/1/242.shtml;
- Планируется создание условий и совершенствование механизмов для привлечения обучающихся из стран АТР, преимущественно из КНР;
- Расширяем академическую мобильность студентов, аспирантов и преподавателей с китайскими партнерами.
Предложения для сотрудничества с Пекинской школой «Бовэнь»:
- Продвижение и популяризация бренда ВШМ РС (Я) в КНР;
- Содействие в привлечении абитуриентов из КНР в Высшую школу музыки РС (Я);
- Организация и проведения выездных мастер-классов и показательных выступлений, в т.ч. в онлайн-формате;
- Помощь в установлении партнерских контактов с ведущими музыкальными учреждениями и консерваториями КНР.
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