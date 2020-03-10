Высшая школа музыки дарит «музыку каждому сердцу»

9 марта состоялся концерт учащихся Высшей школы музыки РС(Я) в Республиканском доме-интернате престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова. Организаторы проекта — воспитатели Е.П. Полятинская, Е. А. Попова, Э. Г. Иванова, Р. Г. Сивцева, А. С. Находкина.

Программу концерта, посвященного Году патриотизма, составили классические произведения и народные песни в исполнении воспитанников 21, 22, 23, 26, 27 коттеджей. Концерт подготовили педагоги специальных дисциплин: Елена Михеева (отделение фортепиано), Ольга Кошелева (кафедра концертных струнных инструментов), Вилорд Гаврильев (отделение оркестровых духовых и ударных инструментов), Алексей Карев (отделение оркестровых духовых и ударных инструментов), Афанасий Герасимов (кафедра концертных струнных инструментов).

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Также проведена акция добра и милосердия силами детей и родителей.

Концерт прошёл в теплой дружеской обстановке, зрители-ветераны войны и тыла приняли участников с радостью и выразили большую благодарность. Волнительным моментом для детей оказалась встреча с А.Н. Жирковой, 99-летним учителем. Данный благотворительный проект «Музыка в каждом сердце» проводится ежегодно.

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