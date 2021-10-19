Высокоскоростной интернет пришел в село Бясь-Кюель

Все 34 дома в микрорайоне «Кэскил» села Бясь-Кюель Горного района подключили к высокоскоростному интернету, для этого провели 7,5 км ВОЛС и установили 97 опор для линий за три недели, об этом в Instagram сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

Он отметил, что по решению оперштаба Якутии министерству дали поручение в срок до 15 октября подключить дома к ВОЛС. Работы в кратчайший срок выполнила компания «АрктикТелеком» по технологии GPON.

«Первым абонентом стал Леонид Иванович Федоров, в семье воспитывают семь детей. Один из сыновей учится дистанционно в Бердигестяхской СОШ. И качественный интернет очень нужен в таких случаях. Мне удалось посмотреть как проходит урок родного языка. Проверили в доме Федоровых скорость интернета, на смартфоне подключенному через wi-fi, скорость где-то 30 мбит/с это неплохо», — написал Анатолий Семенов.

По словам министра, сейчас в селе собирают заявки для подключения остальных домов к интернету.

«Хочу подчеркнуть, что в Бясь-Кюеле мы с компанией „АрктикТелеком“ отработали модель „последней мили“, которую мы должны внедрить во все малые населенные пункты республики. Как вы знаете, в этом году мы провели ВОЛС в 74 новых населенных пункта, теперь стоит задача подключить частные дома к линии. К сожалению это не всегда выгодно операторам связи, поэтому будем помогать решить эту задачу поскольку это уже социальная задача», — добавил глава Мининноваций Якутии.