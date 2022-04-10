Высокопоставленные руководители отправлены в отставку

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ освободил Александра СУСОЕВА от должности первого заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 2022 года № 2385 «О Сусоеве А.В.».

Глава Якутии Айсен Николаев своим указом освободил Ивана СОРТОЕВА от должности руководителя управления при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений по собственной инициативе.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 2022 года № 2384 «О Сортоеве И.Л.».