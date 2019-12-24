Высокопоставленные дядя и племянник: Как спасти имущество от конфискации, сидя в СИЗО?

Фото из соцсети.

20 декабря правоохранительные органы провели обыски в рабочем кабинете и двух квартирах начальника Управления по вопросам миграции МВД Якутии Василия ВЫСОКИХ. Сам он уволен с поста.

Фото с сайта УФМС.

По данным SakhaLife, в ходе обысков среди вещей и документов были найдены долговые расписки на миллионы рублей. Возможно, таким образом Высоких маскировал свое богатство, то есть объяснял, откуда у него деньги на крупные покупки: две квартиры в Якутске, коттедж, машина, гараж, по квартире на детей в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

К слову, арестованный 15 ноября племянник высокопоставленного чиновника Дмитрий МАКСИМОВ, подозреваемый в получении взятки, попытался обжаловать свой арест, но безуспешно.

Из оперативной съемки.

Зато ему удалось, сидя в заточении, провернуть одно дело, которое помогло «отвести» от ареста часть его имущества. По закону следователь обязан выявить и наложить арест на имущество подозреваемых в коррупции практически сразу, как заведено уголовное дело, не дожидаясь суда по существу.

Однако 27 ноября Максимов, сидя в СИЗО, переписал свой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 г.п. на некого Эбуязита ТАМАЕВА.

Каким образом это ему удалось? Кто в этом помог? Если учитывать, что ГИБДД не требует при регистрации транспортного средства присутствие бывшего владельца, подпись Максимова могли просто подделать?

Как там ни было, Дмитрий Максимов успел «избавиться» от одного имущества, которое можно конфисковать.

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