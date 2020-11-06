Высокими технологиями — по диабету

В 2019 году Гериатрический центр Республиканской клинической больницы запустил новый комплексный проект по внедрению высокотехнологичной помощи пациентам с диагнозом «диабет».

Уникальный проект

Но весной этого года грянула пандемия, и центр был перепрофилирован в инфекционное отделение для больных коронавирусной инфекцией. Проект пришлось приостановить.

Только в середине октября, благодаря энтузиазму и принятию нестандартных управленческих решений руководства РКБ №3, этот проект удалось запустить в полном объеме.

Его уникальность и новаторство заключаются в комплексном подходе: пациенту бесплатно устанавливается инсулиновая помпа и оказывается помощь по изменению образа жизни — даются персональные рекомендации по коррекции пищевого поведения, рациона питания, увеличению физической активности, настройке циркадных ритмов организма – режима сна и бодрствования.

Как отмечает куратор проекта, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории РКБ №3 Колымана СОЗОНОВА, таким образом осуществляется персонализированный подход к каждому человеку, учитывающий основные аспекты, которые могут стать залогом успешной компенсации сахарного диабета.

Во всем мире все больше людей с 1-м и 2-м типом диабета переходят на помповую инсулинотерапию, которая является альтернативой многократным ежедневным инъекциям инсулина.

Следует пояснить, что инсулиновая помпа позволяет имитировать работу поджелудочной железы у здорового человека: через нее быстродействующий инсулин вводится в точных дозах в круглосуточном режиме, обеспечивая индивидуальные потребности организма, что способствует стабильному поддержанию уровня сахара крови.

Все в комплексе

На сегодняшний день пяти пациентам из числа прикрепленных к РКБ №3 и состоящих на учете по поводу диабета установлена инсулиновая помпа в виде небольшого электронного устройства, вводящего инсулин по заранее запрограммированным индивидуальным настройкам.

Также они ежедневно под наблюдением медиков занимались лечебной физкультурой: упражнения разработаны специально для каждого с учетом показателей его здоровья и уровня подготовки к занятиям спортом.

С помощью специальной программы их научили правильно дышать, чтобы обеспечить насыщение крови кислородом.

Что касается рациона и режима питания, то они выстраиваются с учётом всех тонкостей вплоть до подсчета необходимых организму хлебных единиц.

Циркадные ритмы сна и бодрствования также неукоснительно соблюдаются.

Благодаря точному дозированию и персонализированному подходу к каждому пациенту, доза получаемого лекарственного препарата существенно снизилась.

В конечном счете, все это помогает людям с диабетом улучшить качество жизни.

Кроме того, участники проекта ведут электронный дневник пациента, с помощью которого осуществляется обратная связь с лечащим врачом не только оффлайн, но и онлайн, через электронную почту.

Во время лечения в стационаре лечащий врач-эндокринолог стал для пациентов не только специалистом, подбирающим дозировку сахароснижающих препаратов, но и союзником, психологом, способным оценить как физическое, так и психологическое состояние своих подопечных.

Больше свободы

Как отмечают в своих отзывах пациенты, терапия с помощью инсулиновой помпы имеет множество преимуществ, в том числе дает им больше свободы в повседневной жизни.

По словам 61-летней пациентки Т.В., которая болеет сахарным диабетом 2-го типа с 2003 года, она с 2010 года получала инъекции инсулина. Кроме того, перенесла операции на глазных хрусталиках, страдает от стенокардии, повышенного давления и т.д. После того, как установили помпу, у нее стабилизировалось давление, она стала спать лучше, снизился сахар. Последние полтора года пациентка чувствовала онемение рук и ног, а через неделю после установки помпы отметила улучшение в левой руке.





“Я много видела врачей, но такого дотошного, преданного своей работе и пациентам врача, как Колымана Константиновна, я еще не встречала”, — говорит женщина.



По ее словам, самая большая сложность после установления помпы заключается в управлении электронным устройством и в обеспечении расходными материалами. То есть людям, которые хотят перейти на помповую инсулинотерапию, нужно обладать элементарными навыками работы с современной техникой, читать, понимать инструкции и т.д.

А самое важное условие – это готовность брать на себя ответственность за состояние своего здоровья, соблюдение здоровой диеты, физическая активность, полноценный восьмичасовой сон и устранение факторов стресса.

Пациентка Е., 45 лет, на инсулине 7 лет, при поступлении в стационар уровень сахара крови был равен 28 ммоль/л. Сейчас состояние стабилизировалось. Женщина довольна результатом своего участия в программе РКБ №3 и рада, что больница в такой непростой для всех период идёт в ногу со временем и предлагает пациентам прогрессивные методы лечения и индивидуальный подход.

Планируется, что Республиканская клиническая больница №3 в этом году установит инсулиновые помпы еще 10 пациентам.