Высокий уровень медицины – определяющий фактор благополучия

«Оплотом и определяющим фактором благополучия жителей республики, безусловно, должен быть высокий уровень медицины, охраны здоровья людей», — отметил Глава Якутии Айсен Николаев в своем ежегодном послании.

Несмотря на мобилизацию медицины на борьбу коронавирусом, усилия республиканских властей остаются сконцентрированы на первичном звене здравоохранения. По нацпроекту «Здоровье» в районах республики в 2020 году вводится 18 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Завершается строительство больницы с поликлиникой на 180 посещений в Батагае. В 2020 году были открыты центры амбулаторной онкологической помощи в Вилюйске, Олекминске, Покровске и Ленске.

По Плану развития здравоохранения в промышленных районах в Ленске открыто сосудистое отделение. Закуплен ангиографический комплекс для сосудистого отделения Нерюнгринской ЦРБ. Теперь жители Южной Якутии смогут получать высокотехнологичную медпомощь, не выезжая в Якутск или центральные города России. На 28 декабря в Нерюнгри намечено открытие после капитального ремонта детской поликлиники по программе поддержки развития центров экономического роста Дальнего Востока.

В 2020 году Якутия в числе первых регионов защитила программу модернизации первичного звена здравоохранения. Финансирование программы на ближайшие пять лет составит почти 13 миллиардов рублей, из которых 90% – федеральные средства.

Особое внимание будет уделено районному уровню. Будут построены современные корпуса поликлиник и стационаров 12 центральных районных больниц. Ил Дархан призвал начать начать строительство больничных комплексов в Чурапче, Вилюйске, Ытык-Кюеле, Усть-Мае, Хонуу уже в 2021 году.

По мнению главы республики, ведущими учреждениями высокотехнологичной медицинской помощи на Дальнем Востоке станут Кардиологический и Онкологический центры, которые строятся сейчас в Якутске по линии федерального бюджета.

Кроме того, правительству Якутии поручено в короткие сроки завершить разработку проектно-сметной документации и начать строительство Республиканской клинической инфекционной больницу на 245 мест с привлечением федеральных средств.