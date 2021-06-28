Высокий гость посетил Якутск

27 июня Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского посетил Генеральный консул Республики Таджикистан в г.Новосибирске Давлатходжа Ятим.

Высокого гостя встретили якутским алгысом – благословением, кумысом и пышным караваем.

С приветственным словом к гостям обратились заместитель генерального директора Дома дружбы Розалия Колосова и руководитель Ресурсного образовательно-методологического центра Татьяна Парникова, выразившие надежду на перспективное и долговременное сотрудничество. Они провели экскурсию по учреждению, рассказали о работе Ассамблеи народов Якутии.

Генеральный консул поблагодарил за теплый прием и гостеприимство. Он признался, что поражен громадными размерами Якутии, находящейся в зоне вечной мерзлоты. Помимо рабочих встреч он посетил Ысыах Олонхо в Олекминске: «Приезд в Якутию обогатил меня новыми впечатлениями, новыми знакомствами с талантливыми людьми».

Генеральный консул поблагодарил Дом дружбы народов Якутии за активную и очень важную работу: «Вы для таджиков, проживающих в Якутске, являетесь своеобразным мостом, который привносит взаимопонимание между нашими народами».

Давлатходжа Ятим генеральным консулом Республики Таджикистан был назначен в конце 2020 года и это его первый визит в Якутию.