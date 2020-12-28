Высокий гость посетил многодетную семью в Чурапчинском улусе

В ходе рабочей поездки в Чурапчинский улус председатель правительства Якутии Андрей ТАРАСЕНКО посетил многодетную семью Марии и Михаила СТЕПАНОВЫХ и поздравил с наступающими праздниками. Ранее семье Степановых глава вручили ключи от новой квартиры в каменном благоустроенном многоквартирном доме в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Как отметил глава семьи, они очень рады новым условиям проживания и отметил, что решение вопроса по переселению граждан стоит на особом внимании администрации улуса. Михаил работает консультант — менеджером в магазине запчастей «Автолайк», а мама Мария — младшим воспитателем в МБДОУ ЦРР детский сад «Мичил». Главной их ценностью и достоянием являются их пятеро детей. Дети становятся победителями и лауреатами различных конкурсов. Родители с большой ответственностью относятся к воспитанию, заботятся об их духовном, нравственном и физическом развитии. Семья Степановых имеет личное подсобное хозяйство, содержат лошадей. В текущем году приняли участие в улусной программе «Семейная экономика». Так, семья посадила картофель для специально отведенных участков и собрала хороший урожай.

Напомним, что для обеспечения населения новым жильем в Чурапчинском улусе по программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилфонда, а также «Ветхое жилье» работа ведется с 2013 года. Ее цель – обеспечить население улуса жильем с качественными условиями проживания, которые не представляют угрозы для жизни и здоровья человека. Руководством Чурапчинского улуса делается все, чтобы благодаря данной программе жители получали возможность переехать в новое жилье.