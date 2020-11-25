Высокие технологии за Полярный круг

2 декабря в Якутии впервые будет официально подключен высокоскоростной оптоволоконной линией передачи данных населенный пункт за Полярным кругом. Проект информационной инфраструктуры – это составная часть национального проекта «Цифровая экономика» — в Якутии считают ключевым, т.к. до многих регионов нет круглогодичной возможности добраться, и сеть, например, становится единственным вариантом получения государственных услуг.

Министерство инноваций и цифрового развития республики планирует подключить на быстрые линии всю арктическую группу. В Якутии широкополосный доступ в сеть есть уже в 269 городах и поселках. Это 87,5% населения республики. Десять лет назад в Якутии говорили, у нас самый дорогой интернет в стране. Теперь цены снизились в десятки раз.

А еще оптоволокно – это новые возможности для современного ИТ-бизнеса. Экспорту цифровых товаров не мешает то, что даже столица не имеет железнодорожного и круглогодичного автомобильного сообщения с остальной частью России. Сегодня разработчик мобильных игр MYTONA — это 900 рабочих мест, это офисы в Санкт-Петербурге и Сингапуре. В Якутии он является одним из крупнейших налогоплательщиков.

Или inDriver – мобильное приложение, которое позволяет найти водителя и договорится о поездке. Оно выросло из группы во «ВКонтакте», где жители Якутска искали попутку, чтобы добраться домой в -40. Теперь inDriver в топ-3 мировых райдшеринговых сервисов по версии Sensor Tower. Высокотехнологичный экспорт в Якутии приносит два миллиарда рублей в год. В планах Якутии выести цифровизацию экономики на такой уровень, чтобы прибыль от ИТ сравнялся с горнодобывающими отраслями.

ИТ-парк Якутии сегодня в силах решать актуальные, порой неожиданные задачи. Например, организовать удаленную работу в условиях карантина. Анатолий Семенов, министр инноваций и цифрового развития республики Саха (Якутия) сообщил : «В начале пандемии 17 марта вышел указ о том, что вводятся ограничения и переходим на дистанционную работу. Наше правительство перешло на дистанционную работу в течение одного дня. То есть у нас был готов электронный документооборот, была настроена ВКС-система, для того, чтобы проводить совещания, для этого был обучен персонал. То есть мы очень быстро и безболезненно перешли на удаленную работу и практически в таком режиме работаем 7 месяцев».