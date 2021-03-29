Высокие результаты студентов АГИКИ

Студенты АГИКИ показали высокие результаты в Спартакиаде среди молодежи в рамках проекта «Здравое поколение».

28 марта в Мегино-Кангаласском районе с.Техтюр, в спортивном зале Техтюрской СОШ им. И.М. Романова прошла Спартакиада среди молодежи от 18 до 30 лет, в которой приняли участие студенты Арктического государственного института культуры и искусств. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Здравое поколение» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Ресурсного молодежного центра «Росмолодежь». Спартакиада приурочена к «Году здоровья» в Республике Саха (Якутия) и проводилась в целях пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом среди молодого поколения.

Общее руководство организацией и проведение Спартакиады осуществила команда проекта «Здравое поколение».

Руководитель проекта: Неустроева Тамара Дмитриевна – студентка 3 курса СКД–менеджмент Арктического государственного института культуры и искусств.

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В Спартакиаде среди молодежи в рамках проекта «Здравое поколение» активно участвовали студенты АГИКИ и специалист по воспитательной работе Иванов Спартак Михайлович.

Студенты, принявшие участие в Спартакиаде:

Федоров Рустам – ПХ-19;

Скрябин Сергей – РХЛК-18;

Павлов Руслан – РЭКЦ-17;

Егорова Сааскылаана – кафедра дизайна и ДПИ (дизайн среды-18);

Гуляева Каролина – РЭКЦ-19;

Цыренова Мария – СКД – 18;

Борисов Федор – СКД – 18

По общим результатам команда заняла следующие места: волейбол – 2 место, баскетбол – 4 место, мас-рестлинг – 3 место, настольный теннис – 2 и 3 место, перетягивание каната – 4 место.