Высокая оценка отчета деятельности Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II педагогической общественностью

Публичный отчет – важная составляющая деятельности института, раскрывающий содержание его работы перед коллегами, партнерами и общества в целом. Как реализуются цели, заложенные в миссии или стратегических планах образовательной организации? Умение ёмко и наглядно преподнести эту информацию являются необходимыми показателями настоящего профессионализма,

5 января с.г. в актовом зале ИРОиПК состоялся Публичный отчет директора ИРОиПК, д.п.н. Алексеевой Г.И. Заслушать отчет о работе большого института пришли и.о. министра образования, I заместители министра образования и науки М.Ю.Присяжный, И.П.Любимова, руководители и сотрудники подведомственных организаций Министерства образования и науки РС (Я), педагоги образовательных организаций, представители общественных организаций, социальные партнеры, ветераны педагогического труда. В режиме он-лайн подключились муниципальные управления образованием.

Как видно из отчета, 2019 год был посвящен поэтапному переходу на открытую цифровую систему дополнительного профессионального образования педагогов. Это обусловило изменение подходов к повышению квалификации и переподготовке педагогов в соответствии с направлениями национальной системы учительского роста и требованиями цифровой образовательной среды.

По государственному заданию институт оказывает 2 услуги и выполняет 5 работ: создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, научно-методическое обеспечение системы образования, организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, а также профессиональных, технических и прочих общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки, проведение прикладных научных исследований.

В 2019 году проведено 227 курсов повышения квалификации в очной и дистанционной формах, обучены 7259 педагогов, реализованы 182 образовательные программы дополнительного образования. По заданию Министерства образования и науки республики проводятся проблемные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, ФГОС, правовому просвещению, антикоррупционной деятельности, информационной безопасности, обеспечению здоровья и безопасности обучающихся, экологии и другим.

Результатом научно-методической работы института, направленной на методическую поддержку профессионального развития педагогов, стало формирование сообщества сетевых учителей; консолидация образовательных организаций по методической работе со школами с низкими образовательными результатами; партнерство субъектов образовательной деятельности.

Одной из эффективных форм методической работы и повышения профессионального уровня педагогов является конкурс учительских команд, предметных методических объединений «Методический турнир». Методические турниры проведены в 8 улусах и 2 городах республики с охватом более 700 учителей. Ежегодно содержание этапов республиканского турнира меняется и включает новые формы предъявления: «Час с классом», «Педагогический СТиЭМ» или мастер-класс по фундаментальным понятиям, «Х-фактор». Победитель турнира 2019 года – команда Олекминского улуса «Перемена» — достойно представила республику на российском чемпионате региональных учительских команд в Ульяновске, стала призером в двух номинациях «Час с классом», «Педагогический СТиЭМ».

Широкую известность в школах республики приобретает лингвистический турнир ЯРА. Особенность этого турнира заключается в том, что это командная игра по решению лингвистических, интеллектуальных и творческих задач на трех языках: якутском, русском и английском. Причем в команде учителя — словесники вместе со своими учениками решают ноогеновские задачи предельного типа. Никто не знает, как они должны решаться, включая авторов. Решение этих задач появляется в живом общении в процессе живого мышления. В третьем турнире, который прошел в 2019 г., приняли участие 16 команд из г. Якутск, Усть-Алданского, Намского, Чурапчинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Амгинского, Горного улусов.

Ежегодный республиканский конкурс «Воспитатель года» отмечал своё десятилетие, и, как всегда, проходил как открытая площадка предъявления лучшей практики, квалифицированной помощи, консультаций специалистов для населения. Заключительные мероприятия конкурса проводятся на одной из центральных площадей города Якутска – площади Орджоникидзе. Наш опыт работы на открытой площадке переняли другие организации республики, а также в других регионах России.

Ежегодно Южно-якутский образовательный форум объединяет всех учителей и педагогов ОО, учащихся и родителей – всех, кому интересны современное образование, уникальные практики и новые образовательные технологии. В 2019 г. форум «Открытая школа как условие изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)» в городе Нерюнгри стал пятым по счету и самым масштабным за все годы работы. Мероприятия форума получили широкий отклик среди педагогической общественности Нерюнгринского района.

Ежегодный республиканский конкурс «Учитель года» за 29 лет проведения стал площадкой предъявления педагогического профессионализма, демонстрации лучшего опыта, секретов педагогического мастерства. В рамках конкурса проводятся методические обучающие семинары лучших учителей республики и России. Полноправное участие учащихся и родителей в экспертной оценке участников конкурса позволяет организовать диалог взрослого и ребенка, увидеть проблемы или успехи во взаимодействии главных участников образовательного процесса. В этом году проведение «битвы слэмеров» лауреатов и победителей прошлых лет стал уникальным событием и вызвал неподдельный интерес у всех участников конкурса.

Проведена содержательная работа по исполнению заданий Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по разным направлениям работы.

Начиная с 2011 года, ежегодно институтом реализуются федеральные проекты в рамках реализации ФЦПРО и Государственной программы РФ «Развитие образования», за эти годы реализованы 6 проектов с привлечением федеральной субсидии на сумму 151 772 400 рублей. В 2019 году работали над проектом «Гуманитарная школа по типу деятельности», направленным на реализацию мероприятия по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка». Один из важных результатов работы по данному направлению – заключение соглашений о взаимодействии с 9 регионами: Забайкальским краем, Агино-бурятским округом Забайкальского края, Республикой Алтай, Алтайским краем, Республикой Татарстан, Амурским краем, Бурятией, Калмыкией, Хакасией. Мы обучили 1197 учителей русского языка и литературы, начальных классов, руководителей ОО и педагогов ДОО из этих регионов.

Кроме федеральных проектов, институт выполняет сверх государственного задания большой объем дополнительной работы: в 2019 году создана единая электронная платформа «Новые возможности» (https://lk14.ru). На этой платформе сформирована электронная база данных (фидбак) и созданы личные кабинеты педагогов республики. Зарегистрировано за год 17 783 педагогов республики, в том числе 880 из других регионов РФ.

Институтом проводится ряд мониторингов: диагностирование профессиональных компетенций управленческого и педагогического корпуса региональной системы образования, мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций, мониторинг организации системы методической работы в РС (Я), а также 4 электронных мониторинга — ИАС «Ситуационный центр Главы» – внесение данных по реализации проекта «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющий детей»; информационная система мониторинга — внесение данных по реализации национального проекта «Образование»; единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет» – внесение данных по реализации проекта «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющий детей»; программа «Земский учитель» — управление деятельностью портала, муниципальными операторами, сбор заявок на вакансии региона.

Кроме того, сотрудниками института ежегодно разрабатываются и анализируются республиканские контрольные работы и проверочные работы, используемые во время плановых проверок Департамента по контролю и надзору в сфере образования РС (Я).

Обсуждение доклада прошло интересно, динамично, высказано много предложений по организации совместной работы.

Присяжный Михаил Юрьевич:

«Многозадачность ИРОиПК зашкаливает. В отчете акцент сделан на основное содержание деятельности. Проводится большая работа. Что заметно:

-значительное количество связей с другими регионами;

-участие и проведение региональных форумов;

-участие в работе жюри всероссийских конкурсов, как важный инструмент признания на всероссийском уровне;

-успешное участие учащихся школ во Всероссийских предметных олимпиадах;

-лидерство ИРОиПК в федеральных проектах с привлечением финансовых средств.

С институтом МОиН взаимодействует по проектам «Земский учитель», «Учитель будущего» и др. Как предложение: надо углублять лидерство в регионе, приводить на участие в конкурсах команды других регионов, т.е. так называемая колаборация за пределами республики по реализации национальных проектов.

Оценка по деятельности ИРОиПК со стороны МОиН высокая.

Любимова И.П.:

Как передовое учреждение, Институт первым из всех подразделений начинает Публичный отчет. Год прошел юбилейный, проведено много мероприятий. Основная задача — реализация национальных проектов, которая требует повышения квалификации педагогов. В соответствии с этим будет составлено госзадание. В этом направлении надеемся на лекторов ИРОиПК. В подготовке резерва руководящих кадров также необходима помощь института. Впереди-съезд педагогической общественности и 100-летие дошкольного образования-работа предстоит большая. Отчет оцениванию на «хорошо».

Охлопков Г.И., председатель ЕДД «Стремление» под эгидой Главы РС(Я), сетевой лектор ИРОиПК.:

Институт имеет колоссальный опыт работы и ресурсы в условиях происходящих изменений. Ведется большая и системная работа. Предлагаю возобновить работу Методической службы при МОиН, т.к. часто бывает, что педагоги не знают, как смоделировать проекты, и у них всегда много вопросов. Нужна лаборатория по реализации социокультурных программ и по технологиям работы. Выражаю благодарность кафедре воспитания и дополнительного образования, редколлегии журнала «Народное образование Якутии», которые содействуют нашей работе и оказывают большую методическую помощь. Спасибо за совместную творческую деятельность.

Матаннанова Я.М. , заместитель директора Хатасской СОШ:

Флагманом образования- ИРОиПК- проведена большая и серьезная работа нового формата. Благодарим за сотрудничество и вручаем «Благодарственное письмо» нашего коллектива Галине Ивановне. Наша школа является базовой по реализации проекта по русскому языку. И в этом контексте вместе мы реализовали много крупных мероприятий – Самсоновские чтения, автопробег и др. Отмечаем высокий уровень результата нашего творческого союза.

Кычкина А.Е., генеральный директор ООО ЦПО «Статус»:

Я хочу отметить, что институт является воистину передовым учреждением. Хочу это доказать тем, что институт приглашен компанией 1с на конференцию с выступлением об опыте работы. Платформа LK14 – это уникальный опыт в России, это автоматизация развития ребенка. Благодарим за сотрудничество по развитию и внедрению цифровизации в образовании.

Комарова Л.А., руководитель методической службы Нерюнгринского района (онлайн подключение):

Сотрудничество и взаимодейсвие с ИРОиПК ведется с 2012 г. Южно-Якутский образовательный форум имеет разнообразное тематическое направление. Институт содействовал в привлечении лекторов из Забайкальского края для проведения курсов по предмету «Технология». По федеральным проектам также плодотворно сотрудничали по курсовой подготовке учителей. Надеемся, что сотрудничество будет продолжено. Будем расширять направления взаимодействия по курсам повышения квалификации, реализации национальных проектов.

Сантаева Т.С., заведующая ЦРР д/с №10 г.Якутска:

Отчет Галины Ивановны очень содержательный. Сотрудничество с институтом приносит свои плоды. Я считаю, что следует проводить курсы по организации семейных групп и по работе с молодыми руководителями. Их следует обучать, потому что есть потребность приобретения опыта работы со стороны молодых руководителей. Опыт работы института по дошкольному образованию высоко оценивается в России.

Татаринова С.С., директор Международной Арктической школы :

Благодарю администрацию Института и его коллектив за понимание нашего положнения и моральную поддержку . Коллектив также помогает нам советами по подбору кадров и в материальном оснащении международной арктической школы. В будущем наша школа будет лабораторией ИРОиПК, его стажировочной площадкой. Давайте вместе искать партнерство на международном уровне, распространять методические мероприятия в зарубежные страны, школы. Ключ успеха Института — сочетание традиций и энергии молодых.

Ильина Т.М., ветеран педагогического труда:

ИРОИПК работает в широком направлении. Очень рада услышать подробный отчет Галины Ивановны. Спасибо, что нас, ветеранов, не забываете и благодарю за то, что не забываете работать с обновленной программой «Эркээйи-2», которая всегда представлена на курсах повышения квалификации. В нашей программе прописаны особо созданные условия для развития природных особенностей детей. Необходимы изменения в дошкольном образовании, создание условий для раскрытия талантов на дошкольном этапе.

Черосов М.М., председатель общественного совета при МОиН, д.б.н., профессор:

В прошлом году Отчеты подразделений МОиН можно было сравнивать. Выполнение госзадания институтом оцениваю на 114%. Просьба МОиН не перенасыщать ИРОиПК задачами по нормативной документации. У вас свои хорошие специалисты. Пусть ИРОиПК занимается методической работой. При предстоящих реформах прошу бережно отнестись к наработкам ИРОиПК, помощь института на сегодня очень нужна. «Точкам роста» уделять больше внимания. Мой личный знакомый, ведущий российский тьютор, спрашивает как живется, работается. Они хотят интегрировать курсы технологии и курсы информатики, что непривычно для школьной системы. Интеграция-это всегда очень сложно. И в этом плане помощь ИРОиПК очень нужна . потому что «Точек роста» будет в 3 раза больше со временем.

Ипатьева О.Ю. , директор Городской классической гимназии

Хочу отметить содержательную работу института. Согласно названия – институт развития образования – он всегда впереди. Наши учителя хорошо подготовлены, владеют технологиями, в этом заслуга ИРОиПК. Благодарность БугаевуН.И., кафедре русского языка за подготовку нашего учителя, Платоновой Анны, на Всеороссийский конкурс, которая выступила успешно на российском уровне. Нам сегодня не стыдно за наших учителей. Новых идей, новых федеральных проектов институту. В России деятельность нашего института оценивают очень высоко.

Выступили также с положительной оценкой отчета и предложениями представители Всероссийского движения школьников, Центра дополнительного образования «Юные якутяне», Ассоциации педагогов-дошкольников, представитель «Клуба воспитателей республики».

В заключительной речи Галина Ивановна выразила благодарность за сплоченную работу коллективу института: «Мы твердо идем к намеченной цели. Мне дорого слышать отзывы коллег, общественности и радостно за высокую оценку нашей деятельности. Любая задача преодолима и по плечу с таким коллективом, с которым работали как единый механизм. Вышли на цифровую среду без единого рубля, без помощи со стороны, разработали единую платформу LK14, которая реализована благодаря энтузиазму и поставленной перед нами задаче. Надеемся на поддержку министерства. По созданию методических служб различного уровня давно работаем. Коллективу тоже приятно слышать оценку своей работы».

Присяжный М.Ю.

Благодарю ИРОиПК за совместную работу. Отмечаю ваш прекрасный опыт работы по федеральным проектам, по привлечению финансов. Эта задача ставилась и перед отдельными коллективами, и перед СВФУ. Очень сложно идет получение Грантов, который позволяет получить определенное место под солнцем, быть востребованным за пределами своего региона, быть лидером в своей предметной области, а институту это удается. Приглашаю всех посетить отчеты других подразделений МОиН и до встречи на традиционном январском совещании педагогической общественности.

Плодотворная деятельность сотрудников института, направленная на развитие системы образования, повышение профессионального мастерства педагогов и руководителей республики не ограничивается выполнением государственного задания. На сегодняшний день ключевой задачей института является дальнейшее технологическое совершенствование новой образовательной среды, перестройка структуры внутри института, введение новой структуры маркетинга знаний.