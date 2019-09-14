Высокая оценка деятельности Минфина Якутии на Московском финансовом форуме
Во второй день Московского финансового форума состоялось торжественное награждение по итогам профессионального общероссийского конкурса «Бюджет для граждан», направленного на повышение открытости бюджетных данных и бюджетной грамотности населения.
Награждение проведено в рамках пленарной сессии «Эффективность управления бюджетными расходами: международный опыт и российская практика», в ходе которой участники обсудили лучшие мировые практики в этой области, уникальность российского опыта и вопросы повышения эффективности бюджетных расходов.
В процессе дискуссии заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев поднял вопрос публичности бюджета: «Мы затрагивали несколько раз в процессе нашего обсуждения о роли того, насколько публичными должны быть результаты этого процесса. Конечно они должны быть публичными, отчеты должны публиковаться. И, это, в том числе, повышает открытость бюджета для граждан, для парламента. Минфин России уделяет особое внимание открытости бюджета для граждан. Как отмечает Международный Валютный Фонд, у нас наблюдается прогресс открытости за последние 5 лет. Мы продвинулись неплохо. Россия сейчас занимает 2-3 место по открытости. Отмечу, что Минфин России ведет мониторинг за регионами, насколько они проводят политику открытости в своих бюджетах, и, сегодня, мы хотим наградить регионы, которые проводят наиболее успешную политику в данном направлении».
Алексей Лавров, заместитель министра финансов России в процессе награждения в вступительной речи прояснил, что лучший способ повысить эффективность бюджетных расходов — вовлечь в бюджетный процесс граждан, общественные организации: «Они лучше любых контролеров разберутся, где правда, где — нет. Для этого нам нужно поддержать открытость бюджетов, подавать для населения бюджеты наглядно, в интересной, понятной, открытой форме, реализовывать проекты бюджета в интерактивном формате.
И у нас в министерстве есть два таких проекта, среди них, проходящий несколько лет — конкурс «Бюджет для граждан». И, мы с удовольствием вручаем дипломы победителям этого конкурса!».
В номинации «Бюджет для граждан от физических лиц» Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан дипломы получили авторы проекта «Бюджет муниципального образования город Новороссийск. Созидаем вместе». Проект «VII ТВ-олимпиада по финансам и экономике среди обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений» Министерства финансов Республики Саха (Якутия) стал победителем в номинации «Бюджет для граждан от юридических лиц».
Всего на конкурс было представлено более 130 проектов. Все 4 проекта, подготовленные Минфином Якутии, заняли призовые места!
Кроме отмеченного выше проекта-победителя II место в номинации «Лучший проект регионального бюджета» занял проект «Информационная брошюра Якутии «Бюджет для граждан». Также в номинации «Лучшее event-мероприятие» II и III место заняли проекты «Республиканская выставка-ярмарка финансовых и социальных услуг» и «Республиканский конкурс эссе для школьников «Я и финансы».
Основное официальное награждение победителей конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2019 году Минфин РФ проводит 25 сентября.
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) благодарит партнеров в организации проектов за многолетнее плодотворное сотрудничество Финансово-экономический институт СВФУ им. М.К. Аммосова, Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа, Национальный Банк по РС(Я) Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ, Якутское отделение ПАО Сбербанк, Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство экономики Республики Саха (Якутия) и НВК «Саха».
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