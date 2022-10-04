Высокая награда за ответственный труд

3 октября в связи с завершением навигации туристических перевозок 2022 года исполнительный директор ПАО «ЛОРП» Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ поздравил управляющего рестораном теплохода «Демьян Бедный» Александра ДРЫГИНА и вручил грамоту правительства Республики Саха (Якутия) за успехи в области социально-экономического развития республики.

Александр Дрыгин является профессионалом, настоящим тружеником, обладающим непререкаемым авторитетом в коллективе, справедливым и отзывчивым к нуждам сотрудников руководителем, умеющим организовать безупречную работу. Руководство ПАО «ЛОРП» выражает искреннюю благодарность за его добросовестный труд, высокие показатели работы, внимательное и чуткое отношение к потребностям и пожеланиям туристов, стремление к развитию компетенций, высокую требовательность к качеству своей работы. В свою очередь Александр выразил слова благодарности за высокую оценку его труда и сказал, что самая высокая награда — это благодарность туристов.

*Александр Дрыгин работает в ресторанных комплексах теплоходов с 2016 года, в должности управляющего рестораном т/х «Демьян Бедный» — с мая 2022 года. В функциональные обязанности управляющего рестораном входит не только руководство функционированием ресторана, нацеленное на высокое качество подаваемых блюд и качественное обслуживание клиентов, контроль за качеством и своевременной поставкой продуктов, обеспечение качественного взаимодействия подразделений заведения, но и найм персонала, а также создание здоровой атмосферы для персонала заведения, способствующей высокому качеству их работы и развитию творческого потенциала.