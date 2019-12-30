Высокая активность якутян в предложении бюджетных инициатив отмечена на федеральном уровне

В последние годы Минфином России уделяется особое внимание политике, направленной на повышение открытости бюджетных данных и бюджетной грамотности населения. Одним из ярких проявлений такой политики является реализация проекта «Интерактивный бюджет для граждан».

На днях Центр фискальной политики совместно с Открытым правительством России подвели итоги реализации проекта «Интерактивный бюджет для граждан», финансировавшего за счет средств Президентского гранта в 2018-2019 гг.. Центром фискальной политики был разработан цифровой сервис «Интерактивный бюджет для граждан», благодаря которому граждане муниципалитетов – участников проекта получили доступ к онлайн сервису, который позволяет доступно разобраться, как формируется доходная часть бюджета и как она расходуется. Каждый житель теперь может предложить свой вариант бюджета и узнать последствия вносимых им изменений. Кроме того, сервис позволяет собрать предложения граждан о приоритетных с их точки зрения дополнительных объектах расходов, которые принимаются во внимание местной администрацией при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Результаты реализации проекта были представлены на заседании секции «Финансисты муниципальных образования» Союза финансистов России и в Общественной палате Российской Федерации на круглом столе на тему ««Муниципальный бюджет: онлайн-диалог населения с властью». Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов дал такую оценку проекту: «Когда жители сами принимают участие в распределении денег — это высший пилотаж для муниципалитета, региона, государства в целом. При этом активность граждан высока, когда они понимают, что могут повлиять на принятие каких-то решений».

За два года в проекте приняли участие более 70 муниципальных образований из 35 субъектов Российской Федерации. В общей сложности в 2019 г. такой возможностью воспользовалось около 15 тыс. граждан этих муниципалитетов по всей стране. Мобильная версия сервиса позволила привлечь к нему внимание молодого поколения.

И весьма отрадно, что «Жиганский национальный эвенкийский район Республики Саха (Якутия)» отмечен дипломом Центра фискальной политики в номинации «Активность граждан в предложении бюджетных инициатив».



Наша республика считается одним из передовых регионов страны в реализации программ и проектов, направленных на повышение открытости бюджетных данных и бюджетной грамотности населения. Напомним, что ранее по итогам общероссийского конкурса «Бюджет для граждан» в номинации «Лучший проект регионального бюджета» — информационная брошюра «Бюджет для граждан — 2019. Республика Саха (Якутия)» заняла второе место в РФ. Ежегодный проект Минфина Якутии «Телевизионная Олимпиада по финансам и экономике» признан лучшим мероприятием в Российской Федерации по работе с гражданами, направленным на повышение финансовой грамотности населения и стал победителем в номинации «Лучшее event-мероприятие», а второе и третье места в этой же номинации были удостоены проекты «Республиканская выставка-ярмарка финансовых и социальных услуг» и «Республиканский конкурс эссе для школьников «Я и финансы», соответственно. Кроме того, практика реализации программы поддержки местных инициатив в нашей республике впервые в истории России попала в пятерку лучших практик в мире по итогам международного конкурса “Лучшая практика вовлечения граждан”, проводимого Международной обсерваторией в области партисипаторной демократии (IOPD).

Таким образом, деятельность Министерства финансов Республики Саха (Якутия), направленная на обеспечение открытости и доступности информации по формированию и реализации бюджетной политики, повышение финансовой грамотности населения признана одной из лучших практик Российской Федерации. В планах министерства дальнейшее совершенствование работы по повышению уровня финансовой грамотности и развития финансового просвещения, формированию финансовой культуры и навыков рационального финансового поведения.