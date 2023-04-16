16.04.2023
18:26
147

Якутия

Вышла якутская компьютерная игра про охоту

Вышла долгожданная якутская игра про охоту BULT. Она запускается только с ПК. Скачать можно в VK Play по ссылке https://vkplay.ru/play/game/bult

До открытия сезона далеко, а навыки терять не охота? Значит Вы здесь не случайно! BULT – это симулятор, разработанный охотниками для тех, кто знает, что такое упреждение при выстреле, что порой звук крыльев несет в себе больше информации чем голос, что поведение уток меняется от сезона и погоды, что умения подкрадываться или устраивать засидку так же важны как умение стрелять.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх