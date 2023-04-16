16.04.2023
18:26
147
Якутия
Вышла якутская компьютерная игра про охоту
Вышла долгожданная якутская игра про охоту BULT. Она запускается только с ПК. Скачать можно в VK Play по ссылке https://vkplay.ru/play/game/bult
До открытия сезона далеко, а навыки терять не охота? Значит Вы здесь не случайно! BULT – это симулятор, разработанный охотниками для тех, кто знает, что такое упреждение при выстреле, что порой звук крыльев несет в себе больше информации чем голос, что поведение уток меняется от сезона и погоды, что умения подкрадываться или устраивать засидку так же важны как умение стрелять.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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