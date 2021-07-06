Вышла в свет книга ученых НИИ Олонхо

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Результаты фольклорной экспедиции, проведенной НИИ Олонхо Северо-Восточного федерального университета в Олекминском районе в 2018 году, в рамках подготовки XIV Республиканскому Ысыаху Олонхо легли в основу книги «Фольклор олекминских якутов/Өлүөхүмэ сахаларын фольклора». В ней содержатся сведения об олонхосутах Олекминского района XIX-XX вв.

Книга также содержит информацию о разновидностях и особенностях исполнения олекминского кругового танца-осуохай, полученную из воспоминаний информантов экспедиции. В нее включены фольклорные материалы эвенков с. Тяня, полученные в ходе полевой экспедиции, 191 предание, легенды и рассказы Олекминского района, систематизированные по тематическому признаку: легенды и предания об окружающей среде, о предках, родах, названиях местности, знаменитых шаманах и удаганках, о силачах, предания о Худай богатыре, рассказы о писаницах и изображениях на скалах.

«Изучение эпических и фольклорных традиций коренных народов Якутии имеет научное и общественно-полезное значение. В системе духовных ценностей народов региона уникальное фольклорное наследие является основополагающим. Как показывают последние годы, современное общество нуждается в активном использовании потенциала эпоса олонхо и фольклора, особенно молодое поколение. Проведение масштабных республиканских Ысыахов Олонхо подтолкнуло муниципальные образования совместно с научными учреждениями республики к обобщению, систематизации и изданию фольклорных памятников своих улусов. Благодаря этому серьезно сокращается число «белых пятен» в якутской фольклористике, а также, что немаловажно, происходит передача будущим поколениям духовных ценностей предков», – отметили в НИИ Олонхо.

Отметим, и.о. директору Научно-исследовательского института Олонхо СВФУ Руслану Анисимову вручен Почетный знак «Отличник культуры РС(Я)» за вклад в развитие культуры и искусства республики, участие в подготовке и проведению республиканского Ысыаха Олонхо-2021 в Олекминском районе. «Я воспринимаю эту награду как признание работы коллектива нашего института на высоком уровне. НИИ Олонхо работает на стыке нескольких сфер: науки, образования и культуры, – говорит Руслан Анисимов. – Общественная деятельность коллектива в первую очередь направлена на научно-методическое сопровождение Республиканского Ысыаха Олонхо – я в нем участвую с 2011 года, проведение научно-практических конференций, форумов и семинаров. Все это вносит серьезный вклад в работу по распространению научного понимания общечеловеческой природы эпоса и раскрытию духовного потенциала олонхо».

Обладатель Почетного знака добавил: «Также в рамках республиканского Ысыаха Олонхо организуем полевые исследования по выявлению современного состояния, проблемам сохранения эпико-фольклорного наследия народов Якутии. Я побывал в 44 населенных пунктах Якутии. Помимо этого, мы проводим Республиканский «Диктант Олонхо», конкурсы «Мой Ойунский», «Духовно-нравственные идеалы Олонхо» и другие. Вся моя скромная трудовая деятельность посвящена олонхо. Я рад, что признали труд нашего коллектива».

Справка:



Авторами-составителями книги «Фольклор олекминских якутов/Өлүөхүмэ сахаларын фольклора» выступают Юрий Борисов, Антонина Корякина, Руслан Анисимов. Ответственные редакторы – Руслан Анисимов, Раиса Корякина.