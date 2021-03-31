Вышла в свет книга «Театральные постановки народов Якутии»

Сегодня, 31 марта в Историческом зале Национальной библиотеки состоялась презентация книги «Театральные постановки народов Якутии».

Автором идеи, инициатором проекта, ответственным редактором выступила замдиректора по учебной работе Амгинской школы искусств, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РС(Я) Виктория Григорьева.

Составителями стали заведующие литературных частей Государственного театра оперы и балета им.Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона Евгения Томская-Матвеева и Национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола Вера Черноградская.

В книгу вошли сюжеты оперных и балетных спектаклей, которые ставились на сцене Якутских театров. Первую и вторую части книги составили либретто и сюжеты театра оперы и балета. В третью часть вошли этнобалеты, музыкально-хореографические спектакли Национального театра танца.

Презентацию вела сама Виктория Георгиевна. Вкратце она ознакомила с содержанием книги, представила главного консультанта, доцента ВШМ РС(Я), преподавателя-методиста теоретического отделения ЯМК им. М.Н.Жиркова, отличника культуры СССР Зою Кириллину, которая написала вступительное слово книги. Она поздравила с презентацией книги приглашенных гостей и всех тех, кто причастен в кропотливой работе по выпуску книги, подробно рассказала историю создания книги, отметила ценность и важность театральной литературы.

С театра оперы и балета выступила Евгения Томская-Матвеева, которая провела большую работу над выпуском книги, поведала о том, как она с 2014 года собрала сюжеты национальных опер и балетов и передала богатый материал Виктории Георгиевне.

В своей речи заведующая литературной частью театра танца Вера Черноградская рассказала, что в книгу вошли 27 спектаклей и этнобалетов на музыку якутских и российских композиторов. В 2015 г., к 115-летию Сергея Зверева-кыыл Уола театр выпустил исторический альбом-книгу «Национальный театр танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола» о творческой деятельности театра, в котором были подробно отражены сюжеты, либретто спектаклей. Она взялась за спектакли, в которых нужно было написать сюжеты или их восстановить. Первой помощницей в этом пути стала художественный руководитель театра Светлана Бессонова, которая написала и по памяти восстановила содержание спектаклей «Легенда об алмазах» и «Богатырские игры» из репертуара Государственного ансамбля танца Якутии, которой Вера Николаевна выражает огромную благодарность. У первого крупномасштабного спектакля «Уруу» на музыку Аркадия Самойлова в программке спектакля были отражены только стихи. Когда она попросила автора либретто Петра Колесова предоставить либретто, он принес либретто на несколько страниц, над которой Вера Николаевна с Петром и его супругой Лаурой Алексеевной поработали три дня, сократили, дополнили и перевели на русский язык. Также были восстановлены содержания спектаклей «Куклы мастера Тяп-Тяп», «Дочь Солнца», «Бэрдьигэс Куо» (Девушка Хвощинка). В новую книгу ещё вошли сюжеты пяти последних работ — спектакли «Манчаары» Афанасия Томского, Николая Петрова, Егора Федотова и Валерия Ноенохова, «Дети Белого Солнца» Рашида Калимуллина , «Эрбэхчэй и Сааскылаана» Игоря Воробьёва, «Киһи» Моисея Кобякова и “Хара саһыл” Николая Михеева, который буквально на днях в Всемирный день театра завоевал приз «Лучший спектакль» в VIII Республиканском театральном фестивале «Желанный берег».

На презентации выступили знаток балетного искусства, член редакционной коллегии книги Валерия Захарова, композитор Владимир Ксенофонтов, руководители Национального театра танца Александр Алексеев и Светлана Бессонова, преподаватель АГИКИ Наталья Саньяхова, которые поздравили с презентацией книги и выразили слова восхищения и благодарности. Авторы выразили благодарность ИИТЦ «Алаас» — руководителю Марии Дмитриевне Колодезниковой, с которой ведется продолжительная совместная творческая работа. Пожелания составителей — пусть новая книга «Театральные постановки народов Якутии» будет полезной для учащихся музыкальных и общеобразовательных школ, студентов профессиональных учебных заведений, специалистов и широкого круга любителей якутского музыкального искусства.