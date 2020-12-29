29.12.2020
10:30
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Культура

Вышла новая серия якутского мультика «Лисёнок Токо»

Перед Новым 2021 годом в свет вышла четвёртая серия мультфильма на якутском языке «Лисёнок Токо».

Мультфильм учит детей заботиться о природе, трудолюбию и другим традиционным ценностям.

Напомним, что данный проект выходит при финансовом и организационном участии дочернего предприятия АК «АЛРОСА» — АО «Алмазы Анабара». Основная цель и задача мультфильма — это обучение детей в возрасте от 2 до 5 лет якутскому языку. Между тем, лисёнок Токо — это призыв к творческим группам и организациям поддержать индустрию якутской мультипликации новыми проектами.

Новую четвёртую серию можно посмотреть на ютуб-канале «Чохоон» по ссылке https://youtu.be/uLJ67YPKSTg.

Фото: Пресс-служба АК «АЛРОСА» (ПАО).
Источник: Пресс-служба АК «АЛРОСА» (ПАО).
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