Вышла новая публикация в медицинском журнале по исследованию сна детей в Арктике

Информация про исследование, проведенное при поддержке Проектного офиса развития Арктики, опубликована в №3 (67) Якутского медицинского журнала. Издание входит в перечень рецензируемых журналов ВАК, а также в международную справочную систему по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich’s International Periodicals Directory».

Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Борис ТАРАСОВ, к.м.н., выступил соавтором статьи «Дневная сонливость и параметры сна детей европейского севера РФ». В коллектив авторов материала также входят специалисты Карельского научного центра РАН и Первого МГМУ им. Сеченова — С.Н. КОЛОМЕЙЧУК, А.В. МОРОЗОВ, Д.А. ПЕТРАШОВА, В.В. ПОЖАРСКАЯ, Е.Б. СТАФЕЕВА, И.А. ВИНОГРАДОВА, М.Б. БОЧКАРЕВ.

В рамках проекта были исследованы параметры сна и дневной сонливости у 1000 детей в возрасте 7-12 лет, проживающих в Арктической зоне России. Авторы обнаружили значительную распространенность нарушениЙ сна (они были выраженнее у пришлого населения в сравнении с коренными жителями), а также показали, что дети старшего возраста должны спать больше, чем дети младшего возраста, чтобы достичь того же уровня внимательности и когнитивных способностей. Также выявлено, что недостаток сна влияет на работу сердца, увеличивает массу тела, потребление кофеина. Показана связь качества сна с успеваемостью. Изучен также ряд гормональных и генетических факторов, определяющих качество сна. Подготовлены рекомендации по коррекции цикла сон-бодрствование у детей.

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