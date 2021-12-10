Вышла книга о выдающихся представителях якутского народа XVIII – XIX веков

В книгу «Предтеча», изданную в серии «Национальная интеллигенция и становление государственности народов Якутии», вошли описания жизни и деятельности Софрона Сыранова, Алексея Аржакова и Ильи Шадрина – трех выдающихся представителей якутского народа второй половины XVIII – первой четверти XIX вв., оставивших заметный след в истории Якутии. Ценность и уникальность издания заключается в том, что составители в трех сюжетных линиях представили читателю картину становления прединтеллигенции в национальных окраинах Российской империи.

Выход в свет новой книги «Предтеча» в канун 100-летия образования нашей республики, несомненно, является значимым событием в общественной и духовной жизни Якутии. Уникальность издания в том, что комплексно исследована значимость исторических личностей, которых называют предтечей якутской интеллигенции, при этом оценка их деятельности дается с позиций современной науки.

В качестве модератора презентации выступил вице-президент Академии духовности РС(Я), заведующий кафедрой журналистики филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, председатель Ассоциации писателей Якутии О.Г. Сидоров. Своими мыслями о значимости издания поделились Архиепископ Якутский и Ленский Владыка Роман, председатель общественной организации “Потомки государевых ямщиков” Анатолий Добрянцев, к.и.н. старший научный сотрудник ИГИ и ПМНС СО РАН Пантелеймон Петров, профессор СВФУ им. М.К. Аммосова Людмила Иванова, первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин, научный консультант Государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Е.Ярославского Егор Шишигин и другие.

Инициатором и автором проекта, а также руководителем редакционной коллегии стал первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков. В своем выступлении на презентации он отметил, что изучение феномена национальной интеллигенции имеет историческое значение, поскольку размахом деятельности этих людей, планкой, на уровень которой они подняли общественное сознание, во многом определяется духовная сила нации.