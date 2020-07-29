Вышла книга о народном поэте Якутии Семене Данилове

Вышла новая книга народного поэта Якутии Натальи Харлампьевой. Автор рассказывает о народном поэте Якутии Семене Данилове. Впервые на русском языке опубликованы мысли и заметки из дневников Семена Петровича о литературе и писательском труде, сообщает пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я).

Наталья Харлампьева по-новому рассказывает о непростой судьбе знаменитого якутского поэта, которого называет своим учителем. При подготовке книги она изучила дневники писателя, переписку с разными известными общественными деятелями, документы того периода.

Взяться за книгу о Данилове Харлампьеву по ее словам побудило желание рассказать об уникальном труде Семена Петровича, отдавшего много сил для восстановления добрых имен классиков якутской литературы, подвергшихся репрессиям. Тот период гонений на писателей Харлампьева называет «черной полосой в жизни якутской интеллигенции».

«Время поиска “буржуазных националистов” сильно повлияла на развитие литературы, на судьбы якутских писателей, на самосознание народа. Было время, когда произведения классиков якутской литературы были запрещены и в школьных дворах показательно жгли их книги. Потому пришла пора показать то время, рассказать о жизни человека, поэта, посвятившего свою жизнь защите святых для народа имен… Ведь он и сам был подвергнут обструкции, как неблагонадежный кадр – уволен с работы, выселен из комнаты, был безработным и бездомным», — цитирует 1sn.ru автора.

В книге рассказывается о жизни Семена Данилова, о его друзьях, периоде признания его таланта, писательских поездках, семейных радостях.

Семен Данилов был народным поэтом Якутии, председателем Союза писателей Якутии. Его творчество было известно читателям СССР. Был депутатом Верховного Совета ЯАССР, состоял в руководстве Международного комитета писателей стран Азии и Африки, являлся секретарем Союза писателей России.