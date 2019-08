Вышла из печати детская энциклопедия «То5о?»

View this post on Instagram

Күндү дьонум!😀 Кинигэбит кэллэ! 〰️ "Кинигэм" диэбэппин, тоҕо диэтэххэ уопсай көмөнөн, сүбэнэн-аманан тахсыбыт кинигэ: 🌸"Бичиктэрим" @knigi_bichik көмөлөрүнэн, итэҕэллэринэн, эрэллэринэн, чуолаан Игнатьева Наталья Эдиссоновна❤️ көҕүлээһининэн, сүүрүүтүнэн-көтүүтүнэн 🌸Тапталлаах дьиэ кэргэним өйөбүлүнэн 🌸Эһиги, бары ааҕааччыларым, сүбэҕитинэн — кынаттанан🕊 күн сирин көрбүт кинигэ📖. Ол иһин "биһиги кинигэбит" дэнэр буоллаҕа👍🏻🙌🏻. 〰️ Атыыга бүгүҥҥэттэн таҕыста, "Бичик" кинигэ кыһатын маҕаһыыннарыгар республика үрдүнэн ыйыталаһыҥ, сыаната 195 солк. үһү. 〰️ Кинигэ суруйар диэн астык эбит☺️. Оттон суруйбут кинигэҕин илиигэр тутан турарыҥ оннооҕор астык😀🙌🏻. #бичик #кинигэ #сахалыыпост #тоҕо #кыраэнциклопедия 〰️ P.S. Кэннибэр кэргэним Алексей бэйэтэ оҕолорго анаан туппут дьиэтэ🏠 көстөр уонна уолбут сүүрэ сылдьар😀. Кинигэни көрөр-истэр. Сөбүлүүр кэпсээнэ микробтар тустарынан. Ону истэн баран илиитин суунар🤣🙌🏻.