30.08.2019
20:51
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Культура & Образование

Вышла из печати детская энциклопедия «То5о?»

Издательство «Бичик» выпустило книгу блогера Сандаары Кулаковской.

Это детская энциклопедия для маленьких «почемучек» на якутском языке. Она так и озаглавлена «То5о?» («Почему?»).

Иллюстрации к книге сделала художник Лена Степанова.

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Күндү дьонум!😀 Кинигэбит кэллэ! 〰️ "Кинигэм" диэбэппин, тоҕо диэтэххэ уопсай көмөнөн, сүбэнэн-аманан тахсыбыт кинигэ: 🌸"Бичиктэрим" @knigi_bichik көмөлөрүнэн, итэҕэллэринэн, эрэллэринэн, чуолаан Игнатьева Наталья Эдиссоновна❤️ көҕүлээһининэн, сүүрүүтүнэн-көтүүтүнэн 🌸Тапталлаах дьиэ кэргэним өйөбүлүнэн 🌸Эһиги, бары ааҕааччыларым, сүбэҕитинэн — кынаттанан🕊 күн сирин көрбүт кинигэ📖. Ол иһин "биһиги кинигэбит" дэнэр буоллаҕа👍🏻🙌🏻. 〰️ Атыыга бүгүҥҥэттэн таҕыста, "Бичик" кинигэ кыһатын маҕаһыыннарыгар республика үрдүнэн ыйыталаһыҥ, сыаната 195 солк. үһү. 〰️ Кинигэ суруйар диэн астык эбит☺️. Оттон суруйбут кинигэҕин илиигэр тутан турарыҥ оннооҕор астык😀🙌🏻. #бичик #кинигэ #сахалыыпост #тоҕо #кыраэнциклопедия 〰️ P.S. Кэннибэр кэргэним Алексей бэйэтэ оҕолорго анаан туппут дьиэтэ🏠 көстөр уонна уолбут сүүрэ сылдьар😀. Кинигэни көрөр-истэр. Сөбүлүүр кэпсээнэ микробтар тустарынан. Ону истэн баран илиитин суунар🤣🙌🏻.

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Бу күннэргэ “Бичик” кинигэ кыһатыгар Сандаара Кулаковская “Тоҕо?” (остуоруйалар, кэпсээннэр) диэн кыра энциклопедия кинигэтэ күн сирин көрдө📕 “Тоҕо ардах түһэрий? Кустук туохтан үөскүүрүй? Оттон куйаар диэн тугуй? Динозаврдар ханна барбыттарый? Микроб диэн тугуй?” Кырачааҥҥыт маннык “тоҕо үөһэ тоҕо” ыйытара үгүс дуо? Тулалыыр эйгэни саҥа билэн-көрөн эрэр кыра киһи барыны бары кэрэхсиир, умсугуйар. Бу кинигэҕэ оҕоҕо тиийимтиэ тылынан – остуоруйанан уонна кэпсээнинэн – ити ыйытыыларга уонна да атын суолталаах тиэмэҕэ хоруй бэриллэр. Онон бу энциклопедия төрөппүттэр оҕоҕо уустук өйдөбүллэри сатаан судургутук быһааралларыгар көмөлөһүөҕэ. “Тоҕо?” кыра энциклопедияны “Бичик” кинигэ маҕаһыыннарыттан ыйыталаһыҥ📕📚 . Сыаната-1️⃣9️⃣5️⃣ солк

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Источник: https://www.instagram.com/p/B1yEazzIMSZ/
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