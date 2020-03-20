Вышел в свет второй том Красной книги Якутии

На днях в республику поступил отпечатанный в московском издательстве «Наука» очередной тираж 2-го тома «Красной книги Республики Саха (Якутия)», посвященного редким и находящимся на грани исчезновения видам животных. Общий тираж книги 2500 экземпляров. Книга красочно оформлена и добротно издана, предусмотрены подарочные экземпляры.

В подготовке издания приняли участие ведущие ученые и специалисты в области зоологии Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Института естественных наук и Института прикладной экологии Севера СВФУ, Якутского филиала ФГБНУ «Горсыбцентр», ГБУ РС(Я) «Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков» Минэкологии РС(Я).

В соответствии с методическими рекомендациями минприроды РФ (2006) в новый перечень объектов животного мира Красной книги Республики Саха (Якутия) внесены: 134 вида редких животных, в том числе 40 видов насекомых (0,9% всего разнообразия), 2 — земноводных (33%), 2 – пресмыкающихся (100%), 4 – рыб (9,1%), 66 – птиц (24,2%), 20 – млекопитающих (25%). Увеличение количества видов настоящего перечня по сравнению с предыдущим изданием на 16,5%, главным образом, произошло в результате расширения исследований насекомых, фауна которых в Якутии насчитывает более 4500 видов.

Красная книга — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших растений и животных, является одним из эффективных инструментов сохранения биологического разнообразия, создает информационную основу для ведения государственного экологического мониторинга, служит руководством в работе природоохранных органов. Виды животных и растений, занесённые в Красную книгу, подлежат особой охране.