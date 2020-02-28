Вышел в свет блокнот садовода-огородника Якутии
Дорогие жители Якутии!
Совместно с издательской фирмой «Бичик» вышел новый блокнот садовода-огородника Якутии.
На страницах блокнота вошли самые важные советы авторов Лунного календаря Якутии — ТАРАСОВОЙ Агафьи, ГАВРИЛЬЕВОЙ Евдокии — Сибэккии Дуунньа и других специалистов растений.
Блокнот сделан так, чтобы вам было удобно писать ваши заметки по списку сортов культур, дате посева, пикировки рассады, посадки в грунт и сбора урожая!
А также есть отдельные страницы для планирования посадки растений на участке и посева сортов культур, растений.
Изюминкой блокнота является период посева и посадки по основным культурам и видам растений в условиях Севера, а также прилагаются их благоприятные и неблагоприятные дни для посева и посадки по лунному календарю Якутии 2020 г.
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