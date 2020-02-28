Вышел в свет блокнот садовода-огородника Якутии

Дорогие жители Якутии!

Совместно с издательской фирмой «Бичик» вышел новый блокнот садовода-огородника Якутии.

На страницах блокнота вошли самые важные советы авторов Лунного календаря Якутии — ТАРАСОВОЙ Агафьи, ГАВРИЛЬЕВОЙ Евдокии — Сибэккии Дуунньа и других специалистов растений.

Блокнот сделан так, чтобы вам было удобно писать ваши заметки по списку сортов культур, дате посева, пикировки рассады, посадки в грунт и сбора урожая!

А также есть отдельные страницы для планирования посадки растений на участке и посева сортов культур, растений.

Изюминкой блокнота является период посева и посадки по основным культурам и видам растений в условиях Севера, а также прилагаются их благоприятные и неблагоприятные дни для посева и посадки по лунному календарю Якутии 2020 г.

Спешите купить блокнот садовода-огородника Якутии за 330 р в Бизнес-центре, Кирова 18, 10 этаж, 1003 каб.

Пн-пт: 11.00-19.00

Сб: 11.00-16.00

Вскр: выходной

Обр по телефону 89142235901

А также продаются в магазинах Бичик по 360 р.