28.02.2020
12:57
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Экономика

Вышел в свет блокнот садовода-огородника Якутии

Дорогие жители Якутии!

Совместно с издательской фирмой «Бичик» вышел новый блокнот садовода-огородника Якутии.

На страницах блокнота вошли самые важные советы авторов Лунного календаря Якутии — ТАРАСОВОЙ Агафьи, ГАВРИЛЬЕВОЙ Евдокии — Сибэккии Дуунньа и других специалистов растений.  

Блокнот сделан так, чтобы вам было удобно писать ваши заметки по списку сортов культур, дате посева, пикировки рассады, посадки в грунт и сбора урожая!

А также есть отдельные страницы для планирования посадки растений на участке и посева сортов культур, растений.

Изюминкой блокнота является период посева и посадки по основным культурам и видам растений в условиях Севера, а также прилагаются их благоприятные и неблагоприятные дни для посева и посадки по лунному календарю Якутии 2020 г.

Спешите купить блокнот садовода-огородника Якутии за 330 р в Бизнес-центре, Кирова 18, 10 этаж, 1003 каб.

Пн-пт: 11.00-19.00

Сб: 11.00-16.00

Вскр: выходной 

Обр по телефону 89142235901

А также продаются в магазинах Бичик по 360 р.

Источник: Материал предоставлен Варварой Семёновой @mooncalendar_ykt
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+7 (999) 174-67-82
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