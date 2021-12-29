Вышел трехтомник «История Якутии»

В республике в преддверии 2022 года презентовали трехтомник истории Якутии с древнейших времен до начала XXI века. Научный труд издан за счет средств федерального и регионального бюджетов. По решению Главы Якутии Айсена Николаева первыми издание получат школы и районные библиотеки.

«К знаменательному юбилею – 100-летию образования Якутcкой АССР – приурочено составление и издание трехтомника «История Якутии». Несомненно, что этот концептуальный труд имеет консолидирующую роль в обществе. Будущее невозможно без опоры на объективное историческое прошлое», – сказал ранее Айсен Николаев.

В течении 8 лет проведена большая научная, экспедиционная, организационная, экспертная и издательская работа по реализации проекта.

Авторами академического труда является большой коллектив ведущих ученых Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН и СВФУ имени М. К. Аммосова, научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска. Научный руководитель коллектива — доктор исторических наук, профессор Анатолий Алексеев.

От имени Главы и Правительства республики вице-премьер Сергей Местников выразил благодарность авторскому коллективу за вклад в создание уникального научного труда, дающего панорамную картину об историческом прошлом и современной жизни, о генезисе и развитии материальной и духовной культуры Якутии.

По словам Сергея Местникова, в регионе создадут все условия, чтобы все жители республики, имели возможность ознакомиться с историей Якутии.

Трехтомник вышел в бумажном и цифровом формате в издательстве «Наука» в г. Новосибирске. Распределен по общеобразовательным организациям, библиотекам, а также научным институтам региона.

В I томе изложена древнейшая история края, начиная от каменного века до позднего средневековья. Второй том охватывает исторический период с XVII в. по конец XIX в., третий том – XX в. – начало XXI в. Исследование максимально приближено к современности, завершено 2015 годом. Все тома содержат иллюстрации, карты, архивные фотографии и материалы, многие из которых ранее не публиковались.

Рукописи трех томов прошли неоднократные обсуждения, получили рецензии ведущих ученых. Ключевые и дискуссионные вопросы авторами разделов были апробированы в высокорейтинговых журналах Якутии, Сибири, России и зарубежных стран. Рабочая группа под началом вице-спикера Ил Тумэна Александра Жиркова от имени заказчика — Правительства республики провела экспертизу работы.

До этого единственным сводным трудом, дающим комплексное представление об истории Якутии, оставалось трехтомное исследование, изданное в 1955 (том 1), 1957 (том 2) и 1963 (том 3) годах под редакцией доктора исторических наук, известного археолога, историка и этнолога Алексея Окладникова.



