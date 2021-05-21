Вышел первый номер вестника АГАТУ

Арктический ГАТУ сообщает о выходе первого номера сетевого научного журнала «Вестник АГАТУ».

Важнейшими задачами журнала являются: обобщение научных и практических достижений в области сельского хозяйства, повышение научной и практической квалификации специалистов в области Зоотехнии и ветеринарии, Агроинженерии и пищевых технологий, Экономики, формирование теоретических основ для производителей сельскохозяйственной продукции, поддержка молодых учёных, освещение и популяризация передовых научных исследований.

Научная концепция издания предполагает публикацию результатов ключевых национальных и международных исследований. К публикации приглашаются как отечественные, так и зарубежные авторы, в том числе научные работники, аспиранты, преподаватели, специалисты.

Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет»

Периодичность: 4 раза в год.

Разделы журнала:

— Инфекционные болезни и иммунология животных – 4.2.3.;

— Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства – 4.2.4.;

— Технологии, машины и оборудования для агропромышленного комплекса – 4.3.1.;

— Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины – 4.3.4.;

— Региональная и отраслевая экономика – 5.2.3.

Журнал предоставляет открытый доступ к своему контенту. Все содержимое журнала доступно для пользователей бесплатно.

Со статьями можно ознакомиться в разделе Выпуски журнала http://www.vestnik-agatu.ru/

Адрес редакции: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., дом 3, каб.107.

Телефон: +7 968 154 49 75.

E—mail: journalvestnik-agatu@mail.ru.