Вышел очередной номер журнала «Наука и техника в Якутии»

Вышел в свет очередной номер научно-популярного журнала «Наука и техника в Якутии» (№2(37) 2019 г.)

Краткая справка: «НАУКА и ТЕХНИКА в Якутии» — научно-популярный журнал, издается с 2001 года. Учредителями журнала являются Академия наук РС(Я), Якутский научный центр СО РАН, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Министерство образования и науки РС(Я). Журнал включен в РИНЦ, в «Реферативный журнал» и базы данных ВИНИТИ РАН. Выходит 2 раза в год.

В номере вы узнаете о содержании в почвах г. Якутска одного из сильных токсикантов для живых организмов, а именно свинца. Как дефицит, так и избыток свинца в организме человека и животных приводит к различным заболеваниям (автор статьи профессор В.Н. Макаров).

Познавательно будет узнать об одной из ярких и, вместе с тем, трагических страниц в истории освоения и изучения Российской Арктики в 30-е годы ХХ столетия, о времени, когда научное сообщество было подвергнуто репрессиям в СССР, что нанесло огромный ущерб отечественной науке и, в частности, исследованиям в Арктике (автор статьи кандидат исторических наук А.А. Сулейманов).

О выдающихся деятелях науки и техники Якутии, об ошибке Эйнштейна, откуда вода под камнями, о тайнах тяжелого льда, о книжных новинках — обо всем этом и многом другом Вы можете узнать, если ознакомитесь с этим номером журнала.

Электронную версию этого и других номеров журнала можно скачать по ссылке http://st-yak.narod.ru/index0.html

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