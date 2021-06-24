Вышел новый выпуск Антропологии Севера

В Якутии наступило долгожданное теплое солнечное лето, ласкающее своими лучами зелень лесов, алаасов, многочисленных рек и озер. Летний праздник Ысыах для саха символизирует рождение нового цикла жизни, начало нового календарного года народа саха, традиционными хозяйственными занятиями которого испокон веков было скотоводство.

Ысыах, олицетворяет торжество Человека на Срединной суровой Земле, дарующей ему испокон веков молочное и мясное изобилие. Ключевой национальный праздник сегодня несет не только глубокий философский смысл, объединяя сознанием с предками, но и консолидирует современные поколения для созидательного труда, на благо Республики, отмечающей в следующем году свое столетие.

Уважаемые читатели, поздравляем Вас с национальным праздником Ысыах! Пусть торжество якутской Природы зарядит нас Бодростью и Здоровьем на целый год!

Наш гость — НИКОЛАЕВА Наталья Афанасьевна, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции и разведения крупного рогатого скота ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова, расскажет об основных моментах в кормлении дойных коров в Якутии. Материал на якутском языке. Приятного просмотра!

Наша справка: Результаты исследований сотрудников Лаборатории селекции и разведения крупного рогатого скота ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова являются основой для обоснования подходов и мероприятий по сохранению местных популяций скота Якутии и позволяют эффективно интегрировать существующий генофонд местного якутского и помесного с ним скота для решения задач продовольственной безопасности Республики.

В лаборатории разрабатываются рецептуры кормовых добавок, обеспечивающие повышение биологической полноценности рациона молочного скота по использованию кормов, кормовых добавок из местного сырья. Практическая ценность исследований лаборатории заключена в предлагаемых хозяйствам методиках выращивания высокопродуктивного молочного стада с учетом состава и качества сырьевых ресурсов. Это позволит, снижая себестоимость получаемой продукции, повысить продуктивность местного скота.

Основные направления исследований:

— Совершенствование генофонда местных пород скота на основе характеристик аллелофонда местных популяций КРС с использованием селекционно-генетических методов и оценки племенной ценности животных.

— Разработка программ сохранения генофонда местных популяций крупного рогатого скота.

— Проведение поисковых и прикладных научных исследований, направленных на получение и применение новых знаний в сфере разведения, селекции и кормления сельскохозяйственных животных.