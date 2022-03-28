Вышел двухтомник, посвященный памяти Айаала Степанова

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по селу и аграрной политике Андрей Находкин 28 марта 2022 года принял участие в презентации книги, посвященной памяти крупного государственного руководителя, научного и общественного деятеля Республики Саха (Якутия) А.И. СТЕПАНОВА. Книга вышла в двух томах: в I-м томе собраны статьи и воспоминания родных и близких, соратников и друзей, II-й том представляет его научные работы и фундаментальные труды.

Айаал Иванович Степанов родился 27 марта 1966 года в г. Якутске. В 1988 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, в 1994 году – аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведения имени Д.Н. Прянишникова, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, действительный член Международной академии аграрного образования, академик Российской академии естественных наук.

Он прожил короткую, но яркую и насыщенную жизнь. В двадцать семь лет – кандидат сельскохозяйственных наук, в тридцать лет — директор ГУП ОПХ «Покровское», в тридцать четыре года — заместитель руководителя Администрации Президента и Правительства РС(Я) по сельскому хозяйству, кооперации и земельной политике в команде Первого Президента Республики Михаила Николаева. В тридцать шесть лет — директор Якутского НИИ сельского хозяйства. В тридцать семь — министр сельского хозяйства республики, а в сорок один — заместитель председателя правительства РС (Я).

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по селу и аграрной политике Андрей Находкин отметил, что Айаал Иванович был человеком незаурядным во всем. «Ему были присущи такие качества как скромность, ум, ответственность, порядочность во всем, хотя такое сочетание качеств в одном человеке бывает редко. За столь короткое время, отведенное судьбой, наш друг успел сделать очень многое. Иногда думаем, что если бы он посвятил себя только науке, он бы добился еще больших успехов и стал бы большим ученым с мировым именем. Но зная его способность и ответственность, ему доверяли большие посты и он с этим хорошо справлялся. Научный подход к решению проблем сельского хозяйства Севера, глубоко аналитический склад ума и умение видеть перспективу закономерно привели Айаала Ивановича на один из самых высоких постов исполнительной власти самого крупного субъекта РФ. Айаал Степанов внес весомый вклад в развитие аграрной науки и внедрение достижений науки в сельскохозяйственное производство Республики Саха (Якутия). Он автор более 160 научных работ и трех патентов на изобретения, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники».

Также народный депутат отметил, что под руководством А.И. Степанова впервые разработаны и утверждены методические рекомендации по составлению технологических карт и расчету нормативной себестоимости продукции сельского хозяйства. Впоследствии он писал: «Земля должна иметь хозяина, но пашни, сенокосы, пастбища должны принадлежать и приносить прибыль эффективно работающему на земле собственнику». Он не был кабинетным ученым, его научные труды служили основой для производства. «Разработанная в целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» «Система ведения сельского хозяйства в РС(Я) на период 2016- 2020 годы», является основой для формирования в республике перспективных планов развития сельскохозяйственных организаций различных форм хозяйствования и собственности и предусматривает перевод сельскохозяйственного производства на инновационный путь с использованием достижений науки и передового опыта. Это уникальное пособие, его аналитический труд является моей настольной книгой и служит ориентиром в моей работе практически по всем отраслям. Мы рады, что вышла содержательная и основательная книга о замечательном человеке и соратнике, а его идеи и фундаментальные труды еще будет изучать не одно поколение якутян», — сказал Андрей Находкин.