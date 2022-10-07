Вышел 6-й том педагогической энциклопедии Якутии

В педагогической энциклопедии Якутии освещена деятельность 4 255 лучших педагогов республики, включая многих династий учителей. В рамках XIV съезда учителей и педагогической общественности представили шестой том энциклопедии.

«Сегодня более 43 тысяч педагогических работников системы образования республики приумножают лучшие традиции обучения и воспитания подрастающего поколения, заложенные первыми просветителями и целой плеядой замечательных учителей и педагогов», – отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Бессменным редактором всех томов энциклопедии является председатель совета ассоциации ветеранов педагогического труда Якутии, заслуженный учитель ЯАССР Варвара Иванова (Зверева). По ее словам, фундаментальное издание — это знак признательности трудам всех педагогов республики.

«Педагоги во все времена продолжали и продолжают совершенствовать свою деятельность, искать новые методики и повышать качество знаний. Мы представляем вам лучших специалистов сферы образования нашей республики. Их заслуга в умении идти в ногу со временем, а иногда и опережать его», – сказала министр образования и науки Ирина Любимова.

На презентации ветеранам педагогического труда и учителям подарены издания шестого тома педагогической энциклопедии.

Педагогическая энциклопедия – это история образования республики в лицах. Первый том издан в 2000 году по инициативе Евгении Михайловой, на тот момент министра образования Якутии.